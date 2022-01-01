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Главная
Лига конференций 2026/2027
Футбольные тренеры
Лига конференций 2026-2027 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Ромащенко Мирослав
Тобол
2
Вернидуб Юрий
Нефтчи
3
Бабаян Григорий
Астана
4
«Мичел» Гонсалес Мигель
Аякс
5
Шахин Нури
Истанбул Башакшехир
6
Перейра Витор
Атерт Биссен
7
Гурбанов Гурбан
Карабах
8
Толо Дидье
Сьон
9
Кецбая Темури
Динамо Тб
10
Соколинский Филипп
МЛ Витебск
11
Пикущак Игорь
Милсами
12
Мандорлини Андреа
ЧФР Клуж
13
Карпович Андрей
Елимай
14
Папшун Марек
Ракув
15
Штимац Игор
Зриньски
16
Шагойко Александр
Динамо Мн
17
Костюк Игорь
Динамо К
18
Неструп Якоб
Панатинаикос
19
Ротань Руслан
Полесье
20
Свенссон Бо
Копенгаген
21
Макги Марк
Мазервелл
22
Де Мил Рик
Гент
23
Андреев Никита
Нымме Калью
24
Сопич Желько
Риека
25
Костантино Джованни
Петрокуб
26
Арсич Юре
Алюминий
27
Горак Рафал
ГКС Катовице
28
Зизович Младен
Борац
29
Скерла Андрюс
Хегельманн
30
Шчасны Михал
Спартак Тр
31
Дая Илир
Балкани
32
Стоянов Иван
ЦСКА 1948
33
Миланович Милан
Алашкерт
34
Богнар Дьердь
Пакш
35
Висенс Карлос
Брага
36
Манфредини Томас
Ла Фиорита
37
Грей Дэвид
Хиберниан
38
Борбели Балаж
Дьер
39
Манджарратти Алессандро
Вадуц
40
Джяукштас Роландас
Жальгирис
41
Рогожкин Виталий
БАТЭ
42
Луке Дани
Атлетик д'Эскальдес
43
Ламуде Давид Смари
Вестри
44
Фртала Зденко
Яблонец
45
Остинг Йозеф
Твенте
46
Зекич Зоран
Сараево
47
Резенде Педру
Дифферданж
48
Осеян Артак
Пюник
49
Биллборн Стефан
Гетеборг
50
Морозс Викторс
РФШ
1
2
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