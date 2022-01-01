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Лига конференций 2026/2027
Футбольные стадионы
Лига конференций 2026-2027 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Йохан Кройф Арена
Амстердам
53 052
2
НСК «Олимпийский»
Киев
70 050
3
Цирио
Лимассол
13 331
4
Паркен
Копенгаген
38 065
5
Борис Пайчадзе
Тбилиси
55 000
6
Борисов-Арена
Борисов
13 400
7
Брага Мунисипаль
Брага
30 154
8
Динамо
Минск
36 900
9
Тюбилон
Сьон
8 700
10
Республиканский
Ереван
14 935
11
Астана Арена
Астана
30 000
12
Азерсун Арена
Баку
4 677
13
Партизан
Белград
32 710
14
Башакшехир Фатих Терим
Стамбул
17 156
15
Зимбру
Кишинев
10 500
16
Блумфилд
Тель-Авив
15 700
17
Геламко Арена
Гент
19 999
18
Апостолос Николаидис
Афины
16 003
19
Арена Хувефарма
Разград
10 422
20
ЛФФ Стэдиум
Вильнюс
5 500
21
Центральный
Костанай
8 050
22
Тоше Проески
Скопье
32 580
23
Виндзор Парк
Белфаст
15 602
24
МКХ Арена
Хернинг
11 809
25
Альянц
Вена
28 600
26
Шериф
Тирасполь
14 300
27
Де Гролш Весте
Энсхеде
24 000
28
Генча
Бухарест
28 063
29
Райнпарк
Вадуц
6 127
30
Центральный
Житомир
5 928
31
Центральный спорткомплекс
Витебск
8 350
32
Стад де Люксембург
Люксембург
9 386
33
Черкасы-Арена
Черкассы
10 340
34
Спартак
Семей
10 000
35
ГСЗ
Ларнака
13 032
36
Эстади Насьонал
Андорра-ла-Велья
3 306
37
Бакссел арена (8-й км)
Баку
15 000
38
3Арена
Стокгольм
33 000
39
Ружевица
Риека
8 279
40
Армавир Сити
Армавир
3 300
41
Сконто
Рига
9 500
42
Полюд
Сплит
35 000
43
Бранн
Берген
17 317
44
Стадио ди Корнаредо
Лугано
4 900
45
Константин Рэдулеску
Клуж-Напока
30 000
46
Болт Арена
Хельсинки
10 770
47
Генерали Арена
Вена
13 100
48
ГКС
Белхатув
7 000
49
Караджордже
Нови Сад
15 025
50
Городской стадион Баня-Лука
Баня-Лука
7 238
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