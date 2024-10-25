Мудрик прокомментировал три результативных действия в матче Лиги конференций

Форвард «Челси» Михаил Мудрик поделился впечатлениями от матча с «Панатинаикосом» в Лиге конференций.

Лондонцы выиграли со счетом 4:1. Украинский футболист забил гол и сделал две результативные передачи.

«Я счастлив, мы хорошо сыграли. Мы победили, добились отличного результата в отличной игре. Я счастлив, что смог забить. Было непросто, мяч уходил мне за спину, но я забил, а мы победили. Тренер всегда говорит мне идти на дальнюю штангу, и я именно оттуда и забил, после чего мы пожали друг другу руку.

Не хочу давать никаких прогнозов, но «Челси» – это клуб, который всегда стремится к лучшим результатам и попаданию на решающие стадии турниров. Одного таланта мало. Если хочешь добиться успеха, нужно усердно трудиться и быть терпеливым», – сказал Мудрик.