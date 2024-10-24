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    • Лига конференций. Мудрик забил гол и сделал два ассиста за «Челси» против «Панатинаикоса» (4:1)

    Лига конференций. Мудрик забил гол и сделал два ассиста за «Челси» против «Панатинаикоса» (4:1)

    «Челси» одержал разгромную победу во 2-м туре общего этапа Лиги конференций-2024/25.

    Лондонцы на выезде крупно обыграли «Панатинаикос» – 4:1.

    Михаил Мудрик забил сам и дважды ассистировал Жоау Феликсу. Также отличился Кристофер Нкунку с пенальти.

    В активе «Челси» 6 очков в 2 турах ЛК и первое место в таблице. «Панатинаикос» идет на 24-й строчке с 1 баллом.

    Лига конференций. Общий этап. 2-й тур

    Панатинаикос (Греция) – Челси (Англия) – 1:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Феликс, 22; 0:2 – Мудрик, 49; 0:3 – Феликс, 55; 0:4 – Нкунку (с пенальти), 59; 1:4 – Пельистри, 69.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    PushkaStrashnaya
    1729795562
    Мудрик начал мудрить, что то начало получаться. Фантастико!
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    serhio80
    1729795830
    Ну пусть уй во рту в раздевалке подержит)
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    serhio80
    1729795921
    Это российский ресурс! Каклы про свои успехи пусть на своих пишут!
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    dimag
    1729800807
    Лига конференций - это турнир недоразвитых в футболе стран и команд. Как туда попало Челси , я не понимаю, но это судьба у них такая по помойкам шарить . То что Мудрик , в Лиге конференций, забил гол это вообще всем пофиг кроме хохлов.
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