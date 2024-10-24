Лига конференций. Мудрик забил гол и сделал два ассиста за «Челси» против «Панатинаикоса» (4:1)

«Челси» одержал разгромную победу во 2-м туре общего этапа Лиги конференций-2024/25.

Лондонцы на выезде крупно обыграли «Панатинаикос» – 4:1.

Михаил Мудрик забил сам и дважды ассистировал Жоау Феликсу. Также отличился Кристофер Нкунку с пенальти.

В активе «Челси» 6 очков в 2 турах ЛК и первое место в таблице. «Панатинаикос» идет на 24-й строчке с 1 баллом.

Лига конференций. Общий этап. 2-й тур

Панатинаикос (Греция) – Челси (Англия) – 1:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Феликс, 22; 0:2 – Мудрик, 49; 0:3 – Феликс, 55; 0:4 – Нкунку (с пенальти), 59; 1:4 – Пельистри, 69.

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