Лига конференций. Мудрик забил гол и сделал два ассиста за «Челси» против «Панатинаикоса» (4:1)

«Челси» одержал разгромную победу во 2-м туре общего этапа Лиги конференций-2024/25.
Лондонцы на выезде крупно обыграли «Панатинаикос» – 4:1.
Михаил Мудрик забил сам и дважды ассистировал Жоау Феликсу. Также отличился Кристофер Нкунку с пенальти.
В активе «Челси» 6 очков в 2 турах ЛК и первое место в таблице. «Панатинаикос» идет на 24-й строчке с 1 баллом.
Лига конференций. Общий этап. 2-й тур
Панатинаикос (Греция) – Челси (Англия) – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Феликс, 22; 0:2 – Мудрик, 49; 0:3 – Феликс, 55; 0:4 – Нкунку (с пенальти), 59; 1:4 – Пельистри, 69.