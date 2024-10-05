УЕФА ошибся в фамилии игрока в матче Лиги конференций и назвал его «Маканус»

УЕФА ошибся в фамилии игрока валлийского ТНС Деклана Макмануса в гостевом для его команды матче 1-го тура общего этапа Лиги конференций с «Фиорентиной» (0:2). В официальной инфографике с составами команд он был указан как Маканус.
Позже ошибочное написание повторили во время выхода игрока на замену на 67-й минуте встречи.
- 30-летний шотландец выступает за ТНС с 2021 года.
- Для Макмануса это был первый в карьере матч в основном раунде еврокубков. До этого он провел 20 игр в квалификационных раундах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций.