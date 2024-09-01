Стало известно, в какой стране минское «Динамо» будет проводить домашние матчи Лиги конференций

В минском «Динамо» определились со страной проведения домашних матчей Лиги конференций. Команда будет играть в азербайджанском Сумгаите.
- УЕФА не разрешает проводить матчи в Беларуси.
Расписание игр «Динамо» в основном этапе Лиги конференций.
3 октября. «Динамо» – «Хартс» (Шотландия).
24 октября. ХИК (Финляндия) – «Динамо».
7 ноября. «Легия» (Польша) – «Динамо».
28 ноября. «Динамо» – «Копенгаген» (Дания).
12 декабря. «Динамо» (Минск) – «Ларн» (Северная Ирландия).
19 декабря. «Панатинаикос» (Греция) – «Динамо».
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