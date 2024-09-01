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    • Стало известно, в какой стране минское «Динамо» будет проводить домашние матчи Лиги конференций

    Стало известно, в какой стране минское «Динамо» будет проводить домашние матчи Лиги конференций

    В минском «Динамо» определились со страной проведения домашних матчей Лиги конференций. Команда будет играть в азербайджанском Сумгаите.

    • УЕФА не разрешает проводить матчи в Беларуси.

    Расписание игр «Динамо» в основном этапе Лиги конференций.

    3 октября. «Динамо» – «Хартс» (Шотландия).

    24 октября. ХИК (Финляндия) – «Динамо».

    7 ноября. «Легия» (Польша) – «Динамо».

    28 ноября. «Динамо» – «Копенгаген» (Дания).

    12 декабря. «Динамо» (Минск) – «Ларн» (Северная Ирландия).

    19 декабря. «Панатинаикос» (Греция) – «Динамо».

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    Источник: телеграм-канал «Спорт Беларуси»

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    01.09.2024 12:04
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    Комментарии (4)
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    alll-333
    1725183285
    нахрен надо послать эту УЕФА
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