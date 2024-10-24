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    Тренер «Челси» оценил 1+2 Мудрика в матче Лиги конференций

    Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил украинского вингера Михаила Мудрика.

    • Лондонцы в Лиге конференций разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1.
    • Мудрик забил сам и дважды ассистировал Жоау Феликсу.

    «Я очень рад за Мудрика. Мы много времени уделяем тому, чтобы помочь футболистам. Мы с вингерами работаем над тем, чтобы они входили в штрафную площадь и оказывались на той позиции, с которой он забил.

    У него это не получалось, но сегодня получилось. И это касается не только его, но и Педру Нету, Джейдона Санчо, Нони Мадуэке. Процесс обучения идет медленнее, чем в случае с другими, но Михаил прибавляет», – сказал Мареска.

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    Источник: Football.london

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