Тренер «Челси» оценил 1+2 Мудрика в матче Лиги конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска похвалил украинского вингера Михаила Мудрика.

Лондонцы в Лиге конференций разгромили «Панатинаикос» со счетом 4:1.

Мудрик забил сам и дважды ассистировал Жоау Феликсу.

«Я очень рад за Мудрика. Мы много времени уделяем тому, чтобы помочь футболистам. Мы с вингерами работаем над тем, чтобы они входили в штрафную площадь и оказывались на той позиции, с которой он забил.

У него это не получалось, но сегодня получилось. И это касается не только его, но и Педру Нету, Джейдона Санчо, Нони Мадуэке. Процесс обучения идет медленнее, чем в случае с другими, но Михаил прибавляет», – сказал Мареска.