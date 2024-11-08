Мареска высказался о разгроме «Ноа» со счетом 8:0

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после матча 3-го тура общего этапа Лиги конференций с «Ноа» (8:0) сказал, что его команда движется в верном направлении.

«С этим матчем не все было так просто, потому что все ожидали, что мы победим, но нужно было отнестись к делу профессионально, серьезно. И сегодня главное как раз то, что игроки показали свою серьезность и профессионализм.

Я по-настоящему впечатлен, тем более мы стараемся менять состав от матча к матчу. Работает хорошо. У нас есть хорошие футболисты, и мы хотим, чтобы они получали игровое время. Некоторые из них выходят в Лиге конференций, некоторые – в АПЛ, но каждый из них хочет играть в каждом матче.

Мы движемся в верном направлении, и важнее всего продолжать в том же духе. Перед паузой у нас еще одна игра, и затем некоторые футболисты смогут отдохнуть.

Мне бы хотелось выпускать на поле всех этих атакующих футболистов, но нужен оборонительный баланс», – сказал Мареска в эфире TNT Sports.

Дубли в этом матче сделали Жоау Феликс и Кристофер Нкунку. По одному мячу на счету Тосина Адарабиойо, Марка Гиу, Акселя Дисаси и Михаила Мудрика.

«Челси» лидирует на общем этапе Лиги конференций с 9 очками после 3 матчей, «Ноа» идет 28-м с 3 баллами.

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