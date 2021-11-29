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    Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире»

    Бывший защитник «Челси» Джон Терри поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича после победы в клубном чемпионате мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

    «Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман», – написал Терри.

    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
    • Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
    • Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

    Абрамович в 2000-е пытался купить «Торпедо» (Илья Казаков)

    «Челси» – о фото Абрамовича с кубком клубного ЧМ: «Идеальная картина»

    Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

    Источник: твиттер Джона Терри

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +734

      Каменный стояк 28 минут назад

      Госпади Исуси Христе, спасибо тебе за такого сына России, как Роман Абрамович!!!! Достойнейший человек!!! Россия-матушка может гордиться таким патриотом русской отчизны, как Романушка!!! Дай ему, Божие, долгих лет жизни и процветания!!!!

      2
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      Рейтинг: +397

      Demgel 1 час назад

      Ну а что он мог еще сказать.....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +20799

      JTherry > Demgel 4 минуты назад

      сказал, как отрезал...)

      0
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