Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича после победы в клубном чемпионате мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

«Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман», – написал Терри.

У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.

Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».

The Best Owner In The World @ChelseaFCThank You Roman pic.twitter.com/NqxnT3mm6A – John Terry (@JohnTerry26) February 13, 2022

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