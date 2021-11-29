Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире»

Госпади Исуси Христе, спасибо тебе за такого сына России, как Роман Абрамович!!!! Достойнейший человек!!! Россия-матушка может гордиться таким патриотом русской отчизны, как Романушка!!! Дай ему, Божие, долгих лет жизни и процветания!!!!
Бывший защитник «Челси» Джон Терри поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича после победы в клубном чемпионате мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).
«Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман», – написал Терри.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
- Команда впервые взяла клубный чемпионат мира.
- Ближайший матч «Челси» проведет 19 февраля против «Кристал Пэлас».
The Best Owner In The World @ChelseaFCThank You Roman pic.twitter.com/NqxnT3mm6A– John Terry (@JohnTerry26) February 13, 2022
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