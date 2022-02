Терри: «Абрамович – лучший владелец клуба в мире»

Бывший защитник «Челси» Джон Терри поблагодарил владельца клуба Романа Абрамовича после победы в клубном чемпионате мира. В финале обыгран «Палмейрас» в дополнительное время (2:1).

«Лучший владелец в мире. Спасибо, Роман», – написал Терри.

The Best Owner In The World @ChelseaFCThank You Roman pic.twitter.com/NqxnT3mm6A