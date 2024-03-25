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    • В Англии раскрыли финансовые махинации «Челси» при Абрамовиче

    В Англии раскрыли финансовые махинации «Челси» при Абрамовиче

    Роман Абрамович использовал офшорные счета для улучшения финансовых показателей «Челси».

    Российский бизнесмен таким способом оплачивал отдельные трансферы, а также работу менеджеров, скаутов и агентов.

    Бывший исполнительный директор клуба Марина Грановская знала об этих вливаниях и сама пользовалась определенными выгодами. К примеру, она получила кредит от офшорных компаний Абрамовича в размере 7,5 млн фунтов на покупку дома.

    Сейчас АПЛ изучает финансовые отчеты «Челси». Клубу, несмотря на смену владельца, грозит наказание в виде снятия очков.

    • «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
    • Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу.

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    Источник: The Guardian

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    Комментарии (3)
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    Suvorov71
    1711393053
    Да, евреи, они все могут, всегда найдут выгоду
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    ...уефан
    1711393593
    ...кто-то думал иначе?)...
    Ответить
    MazaiNN
    1711394471
    Посадите его и делов то.
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