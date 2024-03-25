В Англии раскрыли финансовые махинации «Челси» при Абрамовиче

Роман Абрамович использовал офшорные счета для улучшения финансовых показателей «Челси».

Российский бизнесмен таким способом оплачивал отдельные трансферы, а также работу менеджеров, скаутов и агентов.

Бывший исполнительный директор клуба Марина Грановская знала об этих вливаниях и сама пользовалась определенными выгодами. К примеру, она получила кредит от офшорных компаний Абрамовича в размере 7,5 млн фунтов на покупку дома.

Сейчас АПЛ изучает финансовые отчеты «Челси». Клубу, несмотря на смену владельца, грозит наказание в виде снятия очков.