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  • Депутат Милонов: «Правильно сделали, что отняли «Челси» у Абрамовича»

Депутат Милонов: «Правильно сделали, что отняли «Челси» у Абрамовича»

19 августа 2024, 17:41
4

Депутат Госдумы России Виталий Милонов поддержал западные санкции в отношении Романа Абрамовича.

Парламентарий заявил, что ему не нравится 57-летний бизнесмен из-за его неоднозначной позиции по СВО.

«Я не люблю Абрамовича. Мне не нравится его роль, мне не нравится его позиция. И у меня есть для этого свои основания. Лучше бы он купил турецкий клуб, но при этом оставался более патриотично настроенным.

Я не видел позицию Абрамовича, где бы он поддерживал Российскую Федерацию в ее целях специальной военной операции.

Это очень выгодная позиция. Когда все нормализуется, мы победим, наступит мир, он скажет: «А я был не при делах». Это объяснимо, почему он так действует.

Как объяснить, что у него отняли «Челси» после введения санкций? Ну и правильно сделали. Нечего!» – сказал Милонов.

  • «Челси» принадлежал Абрамовичу с 2003 по 2022 год.
  • Затем клуб продали американцу Тодду Боули и его партнерам по инвестиционному бизнесу.
  • При этом деньги от сделки ушли в благотворительный фонд, предположительно, в пользу Украины.

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Источник: ютуб-канал Ксении Собчак
Англия. Премьер-лига Челси Абрамович Роман
Комментарии (4)
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Каратель помойников
1724081271
Не собираюсь оправдывать Абрамовича,но по мне так он давно свалил и совсем не ассоциирует себя с Россией ( это только для журнала форбс он рос.олигарх) а вот наших депутатов стоит протрясти хорошо,многие на словах поддерживают,а на деле?
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Бан
1724081826
Так всем известно, что ты любишь мускулистых чернокожих. Латентно. С чего бы тебе любить обрюзгшего еврея?
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тётя ASYA
1724083228
а почему лучше бы он купил турецкий клуб?!это что патриотичнее будет выглядеть
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