Депутат Милонов: «Правильно сделали, что отняли «Челси» у Абрамовича»

Депутат Госдумы России Виталий Милонов поддержал западные санкции в отношении Романа Абрамовича.

Парламентарий заявил, что ему не нравится 57-летний бизнесмен из-за его неоднозначной позиции по СВО.

«Я не люблю Абрамовича. Мне не нравится его роль, мне не нравится его позиция. И у меня есть для этого свои основания. Лучше бы он купил турецкий клуб, но при этом оставался более патриотично настроенным.

Я не видел позицию Абрамовича, где бы он поддерживал Российскую Федерацию в ее целях специальной военной операции.

Это очень выгодная позиция. Когда все нормализуется, мы победим, наступит мир, он скажет: «А я был не при делах». Это объяснимо, почему он так действует.

Как объяснить, что у него отняли «Челси» после введения санкций? Ну и правильно сделали. Нечего!» – сказал Милонов.