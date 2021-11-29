Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.

«Мы не показали свой лучший футбол, и это не лучший момент. Мы боролись как команда, и, как много раз говорил Петр Чех, нам удалось найти способ победить», – сказал немец.

Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.

До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.

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