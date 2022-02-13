Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.
«Мы не показали свой лучший футбол, и это не лучший момент. Мы боролись как команда, и, как много раз говорил Петр Чех, нам удалось найти способ победить», – сказал немец.
- Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
- До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
- У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).
Источник: твиттер Vince™