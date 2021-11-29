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    Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»

    Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.

    «Мы не показали свой лучший футбол, и это не лучший момент. Мы боролись как команда, и, как много раз говорил Петр Чех, нам удалось найти способ победить», – сказал немец.

    • Тухель принял «Челси» в январе 2021 года.
    • До «Челси» у Тухеля не было международных титулов.
    • У «Челси» 4-й состав в мире по стоимости (883 миллиона евро).

    Тухель: «Челси» все завидуют. О таких финалах мы мечтали с детства»

    Тухель – Абрамовичу: «Победа на клубном ЧМ – для вас. Ее принесла ваша страсть»

    Тухелю понадобился год в «Челси», чтобы выиграть три международных трофея

    Источник: твиттер Vince™

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