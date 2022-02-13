Тухель: «Челси» нашел способ выиграть клубный ЧМ без лучшего футбола»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель дал комментарий после финала клубного чемпионата мира против «Палмейраса» (2:1). Его команда забила решающий гол на 117-й минуте.

«Мы не показали свой лучший футбол, и это не лучший момент. Мы боролись как команда, и, как много раз говорил Петр Чех, нам удалось найти способ победить», – сказал немец.