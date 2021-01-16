В первых 20 матчах с «Монако» Ковач набрал больше очков, чем Жардим. С португальцем команда становилась чемпионом

В матче 20-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде победил «Монпелье» со счетом 3:2.
Таким образом, монегаски набрали 36 очков в первых 20 играх чемпионата с Нико Ковачем.
Это больше, чем при Леонарду Жардиме, с которым команда заработала 33 балла за указанный период.
- Ковач возглавил «Монако» в июле 2020 года.
- С Жардимом команда становилась чемпионом в сезоне-2016/17 и доходила до полуфинала ЛЧ.
- За французский клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.
Источник: Get French Football News