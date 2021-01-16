В первых 20 матчах с «Монако» Ковач набрал больше очков, чем Жардим. С португальцем команда становилась чемпионом

В матче 20-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде победил «Монпелье» со счетом 3:2.

Таким образом, монегаски набрали 36 очков в первых 20 играх чемпионата с Нико Ковачем.

Это больше, чем при Леонарду Жардиме, с которым команда заработала 33 балла за указанный период.