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    В первых 20 матчах с «Монако» Ковач набрал больше очков, чем Жардим. С португальцем команда становилась чемпионом

    В матче 20-го тура Лиги 1 «Монако» на выезде победил «Монпелье» со счетом 3:2.

    Таким образом, монегаски набрали 36 очков в первых 20 играх чемпионата с Нико Ковачем.

    Это больше, чем при Леонарду Жардиме, с которым команда заработала 33 балла за указанный период.

    • Ковач возглавил «Монако» в июле 2020 года.
    • С Жардимом команда становилась чемпионом в сезоне-2016/17 и доходила до полуфинала ЛЧ.
    • За французский клуб выступает полузащитник сборной России Александр Головин.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +44304

      portero 11 минут назад

      Ну и сейчас они на 4 месте и могут опуститься ниже, значит оставшуюся часть с португальцем провели лучше намного...

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