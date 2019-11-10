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  • Жардим – об игре Головина: «Ему следует стать лучше в завершении атак»

Жардим – об игре Головина: «Ему следует стать лучше в завершении атак»

10 ноября 2019, 10:53
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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) поделился мнением об игре российского полузащитника команды Александра Головина.

«Головин прогрессирует на тактическом уровне. Ему следует стать лучше в завершении атак. Да, он забил гол в этом матче, но с лeгкостью мог забить ещe один или два. Он работает над собой. Головин – молодой футболист, он продолжает развиваться. Мы очень на него рассчитываем», – сказал Жардим.

  • В матче с «Дижоном» Головин забил победный гол.
  • «Монако» купил хавбека летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
  • С тех пор 23-летний футболист забил семь мячей и сделал шесть результативных матчей в 46 играх.

Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

Источник: Официальный сайт «Монако»
Франция. Лига 1 Монако Дижон Головин Александр Жардим Леонарду
Комментарии (3)
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vladimir-7
1573381730
Александр молодец, дальнейших ему успехов и удач!
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