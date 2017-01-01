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    Жардим – об игре Головина: «Ему следует стать лучше в завершении атак»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) поделился мнением об игре российского полузащитника команды Александра Головина.

    «Головин прогрессирует на тактическом уровне. Ему следует стать лучше в завершении атак. Да, он забил гол в этом матче, но с лeгкостью мог забить ещe один или два. Он работает над собой. Головин – молодой футболист, он продолжает развиваться. Мы очень на него рассчитываем», – сказал Жардим.

    • В матче с «Дижоном» Головин забил победный гол.
    • «Монако» купил хавбека летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.
    • С тех пор 23-летний футболист забил семь мячей и сделал шесть результативных матчей в 46 играх.

    Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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