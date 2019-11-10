Жардим – об игре Головина: «Ему следует стать лучше в завершении атак»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона» (1:0) поделился мнением об игре российского полузащитника команды Александра Головина.

«Головин прогрессирует на тактическом уровне. Ему следует стать лучше в завершении атак. Да, он забил гол в этом матче, но с лeгкостью мог забить ещe один или два. Он работает над собой. Головин – молодой футболист, он продолжает развиваться. Мы очень на него рассчитываем», – сказал Жардим.

В матче с «Дижоном» Головин забил победный гол.

«Монако» купил хавбека летом 2018 года у ЦСКА за 30 миллионов евро.

С тех пор 23-летний футболист забил семь мячей и сделал шесть результативных матчей в 46 играх.

Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»