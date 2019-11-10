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  • Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

10 ноября 2019, 01:13
5

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона».

  • Монегаски выиграли со счетом 1:0.
  • Россиянин забил победный гол на 42-й минуте.

«После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счeт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.

Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещe раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка.

Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всe закончилось хорошо и удалось довести дело до победы», – сказал Головин.

Источник: «Чемпионат»
Франция. Лига 1 Монако Дижон Головин Александр
Комментарии (5)
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Бухбух
1573351419
Головин, кажется, полностью освоился в Монако.
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CSKA471
1573372585
Красавчик Саня так держать!!!
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CSKA471
1573372734
Тупые функционеры Мач тв не могут организовать трансляцию нашего единственного лега, при общем договоре на трансляции лиги 1, они выбирают никому не нужный матч реймс анже, даже на платных контентах!!!!ИДИОТЫ!!!!!
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