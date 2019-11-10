Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона».

Монегаски выиграли со счетом 1:0.

Россиянин забил победный гол на 42-й минуте.

«После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счeт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.

Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещe раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка.

Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всe закончилось хорошо и удалось довести дело до победы», – сказал Головин.