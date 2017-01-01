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    Головин: «Рад забитому мячу, но самое важное, что «Монако» одержал победу»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после матча 13-го тура Лиги 1 против «Дижона».

    • Монегаски выиграли со счетом 1:0.
    • Россиянин забил победный гол на 42-й минуте.

    «После обидного поражения в предыдущем туре нужно было обязательно побеждать. Получился хороший матч с обилием голевых моментов, игра давалась и нам, и сопернику. В принципе счeт мог быть гораздо крупнее, но великолепно сыграли вратари обеих команд.

    Ситуация с голом в ворота «Дижона»? Здесь нужно отметить Слимани, который здорово и своевременно отдал мне передачу в касание. Конечно, рад забитому мячу, тем более он оказался победным, но ещe раз скажу, что голы не имеют для меня решающего значения. Забил – отлично, но самое важное, что мы одержали победу и набрали три очка.

    Во втором тайме должны были забивать второй мяч, чтобы избежать нервной концовки. Моменты у нас для этого были. Однако главное – всe закончилось хорошо и удалось довести дело до победы», – сказал Головин.

    Источник: «Чемпионат»

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