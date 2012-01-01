«Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

Тедеско понял что с Федуном каши не сваришь и ушел со Спартака по-тихому.
«Чемпионату» стало известно, почему Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес не возглавят «Спартак».
По информации источника, португалец и испанец требовали качественного усиления состава, но руководство клуба на это не готово.
Кандидатура Жардима также была отвергнута из-за его запросов по зарплате – около 6 миллионов евро в год.
Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория. Он согласился работать с текущим составом без большого увеличения трансферного бюджета.
- В июне клуб покинет Доменико Тедеско.
- За два тура до конца чемпионата «Спартак» идет на втором месте.