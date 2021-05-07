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  • «Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

«Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

7 мая 2021, 00:29
24

«Чемпионату» стало известно, почему Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес не возглавят «Спартак».

По информации источника, португалец и испанец требовали качественного усиления состава, но руководство клуба на это не готово.

Кандидатура Жардима также была отвергнута из-за его запросов по зарплате – около 6 миллионов евро в год.

Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория. Он согласился работать с текущим составом без большого увеличения трансферного бюджета.

  • В июне клуб покинет Доменико Тедеско.
  • За два тура до конца чемпионата «Спартак» идет на втором месте.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Бенитес Рафаэль Жардим Леонарду Витория Руй
Комментарии (24)
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Бенедиктус
1620340595
Тедеско понял что с Федуном каши не сваришь и ушел со Спартака по-тихому.
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Ден 781
1620361810
Мда
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oyabun
1620362788
Значит Федуна устраивают места в турнирной таблице с 2-го по 7-е. Сильному тренеру нужен и сильный состав, который будет способен воплотить на поле его замыслы. А с тренерами уровня Руй Витория о титулах придется забыть. К чему тогда была шумиха по поводу 100-летия клуба, на который обязательно надо побеждать в Чемпионате? Кого дурите, г-н Федун?
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Vepras
1620365740
Плохо, что владелец клуба говорит одно, а на деле ничего не меняет.
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Влад-20
1620366142
Любой амбициозный тренер требует усиления если ставит высокие цели, а тут видимо тренер приходит временно и без серьезных намерений. Спартаку просто необходимо усиление.
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Сильвербой
1620367395
Аа, ну задача на следующий сезон тогда ясна!
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mutabor0992
1620368138
Ну АРАнольдович и жмот!!!Думает,что с этими буратинами чего то добьется?Ну просто гигант мысли и стратегический король футбола!!!)
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slavа0508
1620369485
Вот она экономия Заремы в действие , тогда ждать нам чемпионства ещё десяток эдак лет, жаль многие просто не доживут,,
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Hektor 84
1620370144
ЗначитФедун понимает что Газпром купил чемпионство на долгие годы и тратиться на хорошего тренера и трансферы пока не планирует.
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SLADE2020
1620373192
Ну а что, кому то непонятно было, что тренер топ-уровня в такой состав не придет? Под классного тренера, Спартак надо кардинально усиливать. А Федуну надо задуматься над продажей клуба уже на очень серьезной основе. На то, что он смирился с местами с 2 по 7, болельщикам наплевать. Не надо мучать ни себя, ни нас.
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