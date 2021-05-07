«Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

«Чемпионату» стало известно, почему Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес не возглавят «Спартак».

По информации источника, португалец и испанец требовали качественного усиления состава, но руководство клуба на это не готово.

Кандидатура Жардима также была отвергнута из-за его запросов по зарплате – около 6 миллионов евро в год.

Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория. Он согласился работать с текущим составом без большого увеличения трансферного бюджета.