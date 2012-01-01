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    «Чемпионат»: «Спартак» отказался от кандидатур Жардима и Бенитеса из-за их требования усилить состав

    «Чемпионату» стало известно, почему Леонарду Жардим и Рафаэль Бенитес не возглавят «Спартак».

    По информации источника, португалец и испанец требовали качественного усиления состава, но руководство клуба на это не готово.

    Кандидатура Жардима также была отвергнута из-за его запросов по зарплате – около 6 миллионов евро в год.

    Ожидается, что новым главным тренером «Спартака» станет Руй Витория. Он согласился работать с текущим составом без большого увеличения трансферного бюджета.

    • В июне клуб покинет Доменико Тедеско.
    • За два тура до конца чемпионата «Спартак» идет на втором месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +743

      Бенедиктус 1 час назад

      Тедеско понял что с Федуном каши не сваришь и ушел со Спартака по-тихому.

      0
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      Рейтинг: +13601

      JTherry 1 час назад

      не летом, так в зимнюю паузу потребуется качественное усиление состава...

      0
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      Рейтинг: +12606

      KLIM777 > JTherry 1 час назад

      когда пол сезона будет сыграно? Гениально!

      1
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      Рейтинг: +1238

      22 raza chemp > KLIM777 48 минут назад

      Ну нету у нас столько гос бабок сколько у вас, а у других еще хуже

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