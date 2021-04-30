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  • Агент Лахтер: «Жардим смотрит игры «Спартака» и если клубу он интересен, могу его привести»

Агент Лахтер: «Жардим смотрит игры «Спартака» и если клубу он интересен, могу его привести»

30 апреля 2021, 13:35
7

Футбольный агент Деннис Лахтер порассуждал о грядущей смене тренера в «Спартаке».

– Какой тренер нужен «Спартаку»? Бенитес, Гаттузо, Фонсека, Де Дзерби, Моуриньо или кто-то другой?

– Гаттузо для «Спартака» слишком прост. Де Дзерби уже в «Шахтере» – вопрос практически решен, руководство восприняло результаты нынешнего сезона как личное оскорбление.

«Спартак» сейчас на распутье, Федуну нужно угадать с тренером. Чемпионство в 100-летний юбилей и желание пошуметь в Лиге чемпионов могут стать кульминацией для руководителя «Спартака». Возможно, созрело решение продать клуб и лучшего момента в случае успеха не придумать.

Это должен быть не столько знаковый специалист а-ля Манчини, который придет делать одолжение за деньги. Им нужен тренер-игровик, квалифицированный, с амбициями, с гарантией усиления команды.

Не итальянская школа, где Де Дзерби скорее исключение, и не немецкая, потому что условный Шварц и «Спартак» – это повторение Тедеско.

– Кто ваш оптимальный кандидат?

Думаю, это может быть Леонарду Жардим. Голодный, без работы, всегда готовый к вызову. Наглый, борзый, амбициозный, эгоцентричный, может кого угодно на место поставить. Проповедует вариативные системы игры. Его команды легко перестраиваются по ходу матча.

Человек полтора года без команды, при этом из десятки лучших тренеров не вываливается, что говорит само за себя. Для меня очень сильная кандидатура. Жардим смотрит игры «Спартака» и если клубу он интересен, могу его привести.

– Сколько денег Жардим захочет от «Спартака»?

– Он отказался ехать за семь миллионов в Катар, хотя проект с учетом чемпионата мира-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги.

  • Летом «Спартак» покинет Доменико Тедеско.
  • Команда идет на третьем месте в турнирной таблице РПЛ.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Жардим Леонарду
Комментарии (7)
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Untitled-1
1619779878
Полтора года без работы. Очень востребованный тренер. С детства за Спартак, поэтому ждет предложения от Федуна, отклоняя все остальные более выгодные предложения. Звучит правдоподобно)
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vladimir-7
1619792133
Л. Жардим, наглый, борзый, ... , может кого угодно на место поставить. А Жардим, может с теплого места неугодного ему, убрать? Если да, то тогда вези скорее.
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derrik2000
1619799936
Вот ключевые слова всего этого интервью. Посмеялся от души. Спасибо Лахтеру. ))))))))))))))) "– Сколько денег Жардим захочет от «Спартака»? – Он отказался ехать за семь миллионов в Катар, хотя проект с учетом чемпионата мира-2022 был интересный. Знаю, что «Фламенго» предлагал ему пятак. Уверен, что «Спартак» он готов принять за меньшие деньги."
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zigbert
1619804516
Спешить сейчас с назначением нового тренера не стоит. Надо подождать окончания чемпионата. Хотя кандидатуры интересные.
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житель СПб
1619807203
Жардим - интересная кандидатура! А еще мне Бенитес нравится. В общем, есть из кого выбирать.
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alefreddy
1619814989
Будет прикол что тренером вдруг окажется Бердыев
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