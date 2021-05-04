Sport24: Жардим – главный кандидат на пост тренера «Спартака», Трпишовски – запасной

«Спартак» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима.
По информации Sport24, московский клуб обсуждает с 46-летним португальцем условия сотрудничества.
Если договориться с Жардимом не удастся, «Спартак» переключится на альтернативную кандидатуру – Йиндршиха Трпишовски из пражской «Славии».
Зимой спартаковцы также вели переговоры с Паулу Соузой, но безуспешно.
- Ранее в «Спартаке» подтвердили, что команду возглавит иностранный специалист, выигравший несколько трофеев.
- Клуб ищет замену Доменико Тедеско, который покинет клуб по окончании сезона.
Источник: Sport24