Sport24: Жардим – главный кандидат на пост тренера «Спартака», Трпишовски – запасной

«Спартак» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима.

По информации Sport24, московский клуб обсуждает с 46-летним португальцем условия сотрудничества.

Если договориться с Жардимом не удастся, «Спартак» переключится на альтернативную кандидатуру – Йиндршиха Трпишовски из пражской «Славии».

Зимой спартаковцы также вели переговоры с Паулу Соузой, но безуспешно.