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    Sport24: Жардим – главный кандидат на пост тренера «Спартака», Трпишовски – запасной

    «Спартак» рассматривает вариант с приглашением бывшего главного тренера «Монако» Леонарду Жардима.

    По информации Sport24, московский клуб обсуждает с 46-летним португальцем условия сотрудничества.

    Если договориться с Жардимом не удастся, «Спартак» переключится на альтернативную кандидатуру – Йиндршиха Трпишовски из пражской «Славии».

    Зимой спартаковцы также вели переговоры с Паулу Соузой, но безуспешно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии22
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      Рейтинг: +3096

      Бомбардиръ 1 час назад

      Жарим.
      Терпи...
      А потом соус.
      И блюдо с жареной свининой на её юбилее)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13521

      JTherry > Бомбардиръ 40 минут назад

      чудило, ты не рецепт для Оли обсуждай, а иди готовься к смене гендира: Бабаев - пост сдал, Газик - пост принял) и будет в конюшне свой "башкирский мед" с Остоном))

      2
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      Рейтинг: +47112

      portero 1 час назад

      Пока контракт не заключат всё это слухи, узнаем летом...

      2
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      Рейтинг: +17323

      vladimir-7 1 час назад

      Федун в спартаке правильно делает, что меняет тренеров, а то привыкли,
      год отработают на высоком уровне, а потом работают кое как, а деньги
      давай и большие.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13521

      JTherry 1 час назад

      Гарсия, Жардим, Фонсека – их в «Спартаке» не будет... Фетисов хорошо "закопал" претендента)) а пока - все мимо...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3542

      Fusballer > JTherry 1 час назад

      Речь о немецком тренере идёт, скорее всего.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17323

      vladimir-7 > Fusballer 1 час назад

      А вдруг хочет отнять у Краснодара Ганчаренко,
      иностранец, много раз с БАТЭ был чемпионом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13521

      JTherry > Fusballer 1 час назад

      самое забавное читать в википедии на страницах этих тренеров про интерес Спартака к ним) не успели поделиться "новостями" от metaratings и - уже...!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13521

      JTherry > vladimir-7 1 час назад

      не смешно... у тренера Спартака должны быть яйца между ног, а не картофелины... да и с Галицким не хочется лишний раз ругаться...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3542

      Fusballer > JTherry 1 час назад

      Картофелины)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3542

      Fusballer > vladimir-7 1 час назад

      Я думаю немец. Есть две кандидатуры. Один из них пока никем не подписан вроде.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +18706

      slavutiq70 2 часа назад

      Понеслась ,,,, каждый день по тренеру будем получать,,,

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14958

      derrik2000 2 часа назад

      Чё, ПОНЕСЛАСЬ "достоверная информация"???
      )))))))))))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22004

      silver29 2 часа назад

      Не катит ваша версия, у него кроме кубка Греции нет достижений, нам же четко сказали новая кандидатура вся в кубках и медалях, а вы нам каких-то незнакомых парней предлагаете обсудить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3542

      Fusballer > silver29 2 часа назад

      Чемпион Франции ещё.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22004

      silver29 > Fusballer 2 часа назад

      не густо, вон Серега Семак трехкратный

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3542

      Fusballer > silver29 2 часа назад

      Ну, больше только у Гвардиолы. Но он не пойдёт в Спартак.

      0
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      Рейтинг: +6178

      Рубинище 2 часа назад

      Пока всех свободных не переберут, не успокоятся. Вот тр. Славии было бы супер

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22004

      silver29 > Рубинище 2 часа назад

      ну разве ради прикола пригласить Йиндршиха Трпишовски, комментаторы язык сломают.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2693

      Oldtrafford83 > silver29 2 часа назад

      Я тоже перестал читать после третьей буквы его имени))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13521

      JTherry > silver29 2 часа назад

      Гена Орлов не выговорит))) помню его мучения с Алдервейелдом...)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17323

      vladimir-7 > silver29 1 час назад

      Зато тихо будет смотреть, пока они там опережать будут
      друг друга в выговоре имени и фамилии, а там и перерыв.

      1
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