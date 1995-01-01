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    «Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Это иностранец

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о начале переговоров с кандидатом на пост главного тренера.

    «Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей», – сказал Фетисов.

    Позднее он добавил, что речь идет об иностранном специалисте.

    • «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
    • Действующий тренер команды Доменико Тедеско покинет свой пост по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:40
    Комментарии12
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      Рейтинг: +1077

      Benifacto 6 минут назад

      будте как ТОТТЕНХЭМ, ищите молодого!

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      Рейтинг: +3499

      Fusballer 13 минут назад

      А может тренеришка?

      0
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      Рейтинг: +21931

      silver29 15 минут назад

      Самая большая глупость после тедески опять искать спасение в иностранном тренере, что такое иностранец это надувание щек при отсутствии быстрого результата при огромных тратах. Нужен российский специалист, хорошо знающий РПЛ, способный в короткий срок создать команду, а не понтер на год-два. Давно повторяю, договоритесь со Слуцким, это лучший вариант.

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      Рейтинг: +1077

      Benifacto > silver29 12 минут назад

      дело в том что иностранный тренер придет один, все сладкие места уже заняты, никакой команды только тренер, ты что не помнишь историю с Бердыевым? так вот и Слуцкий не пойдет как и Бердыев без своих людей, а Спартаку нужен только тренер, а Бердыеву и Слуцкому нужен свой штаб, со своими проверенными людьми!!!!!вот так просто ларчик открываеца.....

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      Рейтинг: +21931

      silver29 > Benifacto 9 минут назад

      Что касаемо иностранца, то он придет не более чем на год-два, это аксиома российский чемпионат не привлекателен для серьезных специалистов, разве что перекантоваться на хороших евро пока в Европе пандемия. Что до гарантий Слуцкому, тут без вариантов надо соглашаться если Федун что-то хочет выиграть в год столетия.

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      Рейтинг: +17125

      DVOK68 18 минут назад

      Иностранец иностранцу рознь...
      Надеюсь что угадаем.

      0
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      Рейтинг: +13481

      JTherry 22 минуты назад

      Руди Гарсия — основной кандидат на пост главного тренера «Спартака», сейчас он тренирует "Лион"... но это неточно)

      0
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      Рейтинг: +12658

      Garrincha58 22 минуты назад

      бывший спартаковец Д.Парфёнов он украинец вот и вся тайна

      2
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      Рейтинг: +17125

      DVOK68 > Garrincha58 16 минут назад

      Согласен!
      Особенно после сегодняшней игры возросли шансы Дмитрия на пост тренера Спартака.

      0
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      Рейтинг: +3499

      Fusballer 33 минуты назад

      Клопп?

      0
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      Рейтинг: +2159

      Алехсбургер. 35 минут назад

      У него есть эстонское гражданство?)))
      Или только вид на жительство в Ростове...)

      1
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      Рейтинг: +85

      ViktorMG1953 35 минут назад

      Каррера?

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