«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Это иностранец

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о начале переговоров с кандидатом на пост главного тренера.

«Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей», – сказал Фетисов.

Позднее он добавил, что речь идет об иностранном специалисте.