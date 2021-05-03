«Спартак» начал переговоры с новым главным тренером. Это иностранец

Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил о начале переговоров с кандидатом на пост главного тренера.
«Мы определились с финальной кандидатурой нового тренера, и клуб начал переговоры по контракту. Не буду больше раскрывать никаких подробностей», – сказал Фетисов.
Позднее он добавил, что речь идет об иностранном специалисте.
- «Спартак» по итогам 28 туров занимает второе место в таблице РПЛ.
- Действующий тренер команды Доменико Тедеско покинет свой пост по окончании сезона в связи с истечением срока контракта.
Источник: «Спорт-Экспресс»