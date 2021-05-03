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    Фетисов – о тренере-иностранце, с которым «Спартак» ведет переговоры: «Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу»

    Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ответил на вопросы о кандидате на пост главного тренера, с которым клуб начал переговоры.

    – Какие критерии были главными при поиске нового тренера?

    – Могу сказать только одно: мы хотели, чтобы у тренера была психология победителя и титулы.

    – Он выигрывал Лигу чемпионов?

    – Он выигрывал несколько трофеев. Больше ничего не скажу.

    – Он старше 50 лет?

    – Я не скажу. И не знаю. Знаю только, что есть финальная кандидатура, имени не знаю.

    – «Спартак» рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью?

    – Судя по публикации коллег, в нем был заинтересован только я.

    – То есть никогда не вели даже переговоры?

    – Нет.

    – При выборе тренера просматривали финал Лиги чемпионов 2005 года? (Намек на экс-тренера «Ливерпуля» Рафаэля Бенитеса)

    – Хороший вопрос Дмитрию Попову и всему спортивному департаменту.

    – Федун одобрил кандидатуру?

    – Конечно. Имя главного тренера обсуждалось на трансферном комитете.

    – Когда будет объявлено имя?

    – Когда закончится контракт Доменико Тедеско.

    – Как отразятся изменения в совете директоров на клубе?

    – Не могу прогнозировать, но знаю, что они направлены на усиление контроля за финансовой составляющей. Клуб должен быть эффективен не только на поле, но и за его пределами.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +5098

      Cleaner 9 минут назад

      Зидана что ли подпишут???..)

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      Рейтинг: +4121

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      Специально накидал намеков. Начинается шоу "Маска"...

      0
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      Рейтинг: +9090

      alex1951 1 час назад

      Судя по ответам ,этот Фетисов ,боооольшооой му дак!
      Фамилию только позорит! хмырь.....Меняльщик тренеров ,мать вашу!

      1
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      Рейтинг: +241

      вальтер79 1 час назад

      по ходу моуриньо едет не меньше)))))))))

      0
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      Рейтинг: +1901

      docndoc 2 часа назад

      В экспертных кругах произошла таки утечка. Узнав о кандидатуре нового тренера, в Спартак за ним переходят Месси, Неймар и Мбаппе, согласившись на 99 % снижение зарплаты.. Роналду и Ибрагимовичу, согласившимся играть за еду, в трансфере отказано, скамейка не резиновая...)))

      3
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      Рейтинг: +3503

      Fusballer > docndoc 1 час назад

      И тут Федун проснулся...

      1
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      Рейтинг: +3192

      raritet > docndoc 13 минут назад

      Ты еще забыл добавить за новым тренеришкой готов вернуться и гроза всех вратарей исконный спартач Дзюбиньо....

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      Рейтинг: +5389

      Томик 2 часа назад

      Тренеришку давайте! На колени становитесь и везите!

      3
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      Рейтинг: +3503

      Fusballer > Томик 1 час назад

      Надо будет у ЗМС спрашивать разрешения на въезд.

      0
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      Рейтинг: +6175

      Рубинище 2 часа назад

      Вся надежда в евро кубках на новый т.штаб. с такой игрой как сегодня не то что там, а в верхней половине делать нечего. Интересно кем усилятся, кстати у всех клубов легионерские позиции забиты, если уж и менять кого, то будут более качественно и дороже. освобождаясь при этом от баластов.

      0
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      Рейтинг: +4988

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      Луческу?))

      2
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      ...
      Рейтинг: +10543

      ilichkadr > GoldPlayFIFARus9 1 час назад

      Луческу у хохлов давно прижился. Сначала был Шахтёр, теперь Динамо.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12659

      Garrincha58 2 часа назад

      всё какие то тайны вон Бавария ещё при Флике уже объявила о подписании Нагельсмана

      1
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      Рейтинг: +3503

      Fusballer > Garrincha58 1 час назад

      Надо не объявлять тренера до начал первого матча следующего сезона. Чтобы соперники охренели от неожиданности!

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      Рейтинг: +242

      BRAZILES > Fusballer 1 час назад

      это точно сказано я за

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      Рейтинг: +349

      Drapik 2 часа назад

      платите дальше миллионы агентам

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      Рейтинг: +3503

      Fusballer > Drapik 1 час назад

      Агенты - это паразиты. Вроде риэлторов. Но их пруд пруди. И тех, и других. В основном ушлые типы.

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