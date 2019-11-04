Жардим: «Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил недовольство работой судейской бригады во время матча 12-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».
«Матч получился равным. Я не понимаю, как можно было засчитать гол «Сент-Этьена», ведь ему предшествовало грубое нарушение правил в середине поля. Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену». Все телезрители могли увидеть это. 99 процентов людей думают также, но никто из тех, чьей работой это является, не говорит ничего», – сказал Жардим.
- «Монако» проиграл «Сент-Этьену» со счетом 0:1.
- Единственный гол на 59-й минуте забил Денис Буанга.
- Монегаски по итогам 12 туров занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Источник: L'Equipe