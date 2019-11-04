Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жардим: «Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену»

4 ноября 2019, 10:18
4

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил недовольство работой судейской бригады во время матча 12-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

«Матч получился равным. Я не понимаю, как можно было засчитать гол «Сент-Этьена», ведь ему предшествовало грубое нарушение правил в середине поля. Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену». Все телезрители могли увидеть это. 99 процентов людей думают также, но никто из тех, чьей работой это является, не говорит ничего», – сказал Жардим.

  • «Монако» проиграл «Сент-Этьену» со счетом 0:1.
  • Единственный гол на 59-й минуте забил Денис Буанга.
  • Монегаски по итогам 12 туров занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

Источник: L'Equipe
Франция. Лига 1 Сент-Этьен Монако Жардим Леонарду
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1572858406
О, во Франции главный тренер команды может критиковать судейскую бригаду, а в России это под запретом, вот вам и российская демократия.
Ответить
Зенит77
1572868710
Ну чё, кони, и здесь Газпром виноват ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+