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    Жардим: «Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим выразил недовольство работой судейской бригады во время матча 12-го тура Лиги 1 против «Сент-Этьена».

    «Матч получился равным. Я не понимаю, как можно было засчитать гол «Сент-Этьена», ведь ему предшествовало грубое нарушение правил в середине поля. Арбитр хотел отдать победу «Сент-Этьену». Все телезрители могли увидеть это. 99 процентов людей думают также, но никто из тех, чьей работой это является, не говорит ничего», – сказал Жардим.

    • «Монако» проиграл «Сент-Этьену» со счетом 0:1.
    • Единственный гол на 59-й минуте забил Денис Буанга.
    • Монегаски по итогам 12 туров занимают 15-е место в турнирной таблице Лиги 1.

    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 10:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10179

      vladimir-7 1 час назад

      О, во Франции главный тренер команды может критиковать судейскую
      бригаду, а в России это под запретом, вот вам и российская демократия.

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