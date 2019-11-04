Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену», «Бордо» и «Ницца» одержали победы

Состоялись матчи воскресной программы 12-го тура Лиги 1. «Бордо» и «Ницца» одержали победы с одинаковым счетом 2:0 над «Нантом» и «Реймсом» соответственно.
«Монако» проиграл «Сент-Этьену» – 0:1. Российский полузащитник клуба из княжества Александр Головин провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.
Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур
Голы: 1:0 – Камано, 37; 2:0 – Хван, 57.
Голы: 1:0 – Киприен, 32; 2:0 – Герелль, 41.
Удаление: нет – Думбия, 26.
Сент-Этьен – Монако – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Буанга, 59.
Источник: Бомбардир.ру