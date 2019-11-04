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Лига 1. «Монако» с Головиным проиграл «Сент-Этьену», «Бордо» и «Ницца» одержали победы

4 ноября 2019, 01:00

Состоялись матчи воскресной программы 12-го тура Лиги 1. «Бордо» и «Ницца» одержали победы с одинаковым счетом 2:0 над «Нантом» и «Реймсом» соответственно.

«Монако» проиграл «Сент-Этьену» – 0:1. Российский полузащитник клуба из княжества Александр Головин провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Бордо – Нант – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Камано, 37; 2:0 – Хван, 57.

Ницца – Реймс – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Киприен, 32; 2:0 – Герелль, 41.

Удаление: нет – Думбия, 26.

Сент-Этьен – Монако – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Буанга, 59.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Бордо Нант Ницца Реймс Монако Сент-Этьен
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