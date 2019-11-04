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Сент-Этьен - Монако

03.11.2019, Воскресенье, 23:00 мск Сент-Этьен, стадион Жеффруа-Гишар Трансляция: Матч! Футбол 1 Франция. Лига 1, 12 тур Сент-Этьен - Монако
Франция. Лига 1 (2018/2019)
35 тур
5 мая, воскресенье 18:00 Монако 2:3 Сент-Этьен
8 тур
28 сентября, пятница 21:45 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2017/2018)
37 тур
12 мая, суббота 22:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
18 тур
15 декабря, пятница 22:45 Сент-Этьен 0:4 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
31 тур
17 мая, среда 22:00 Монако 2:0 Сент-Этьен
11 тур
29 октября, суббота 21:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2015/2016)
26 тур
14 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
18 тур
13 декабря, воскресенье 16:00 Монако 1:0 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2014/2015)
31 тур
3 апреля, пятница 21:30 Монако 1:1 Сент-Этьен
13 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
27 тур
1 марта, суббота 20:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
9 тур
5 октября, суббота 19:00 Монако 2:1 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2010/2011)
33 тур
1 мая, воскресенье 23:00 Сент-Этьен 1:1 Монако
17 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Монако 0:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2009/2010)
23 тур
7 февраля, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 3:0 Монако
7 тур
26 сентября, суббота 21:00 Монако 1:2 Сент-Этьен
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Монако 2:2 Сент-Этьен
8 тур
5 октября, воскресенье 19:00 Сент-Этьен 2:0 Монако
Франция. Лига 1 (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 22:50 Сент-Этьен 4:0 Монако
1 тур
4 августа, суббота 22:00 Монако 1:1 Сент-Этьен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 3 ноября 2019, 15:07

    Монако нужно выигрывать и ещё дальше уходить из опасной зоны.

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