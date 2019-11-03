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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монако
Сент-Этьен - Монако: обзор матча 03 ноября 2019
Сент-Этьен
03.11.2019, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 12 тур
1 : 0
Завершен
Монако
58'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монако
90'
+1
Красная карточка
Р. Агилар
79'
Желтая карточка
А. Силва
ГОЛ! 1:0!
Д. Буанга
58'
Желтая карточка
Ж. Аолу
31'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Йоан Кабай
ЦП
28
Зеду Юссуф
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
70
Арно Норден
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Франк Онора
ПВ
9
Роберт Берич
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-2-2-2-1
16
Руффье
3
Фофана
15
Колоджейчак
2
Салиба
11
Силва
26
Дебюши
29
Кабай
28
Юссуф
99
Буанга
10
Будебуз
17
Амума
4-1-3-2
23
Леком
39
Хенрикс
15
Глик
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
23
Диаш
17
Кейта
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монако
70
Арно Норден
ЛВ
9
Франк Онора
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Роберт Берич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
70
Арно Норден
ЛВ
9
Франк Онора
ПВ
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
9
Роберт Берич
ЦФ
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
1
Даниэль Субашич
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
21
Габриэль Бочилия
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Сент-Этьен - Монако
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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