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Бордо - Нант

03.11.2019, Воскресенье, 17:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 12 тур Бордо - Нант
Франция. Лига 1 (2018/2019)
26 тур
24 февраля, воскресенье 17:00 Нант 1:0 Бордо
9 тур
7 октября, воскресенье 16:00 Бордо 3:0 Нант
Франция. Лига 1 (2017/2018)
22 тур
20 января, суббота 19:00 Нант 0:1 Бордо
9 тур
15 октября, воскресенье 16:00 Бордо 1:1 Нант
Франция. Лига 1 (2016/2017)
33 тур
16 апреля, воскресенье 16:00 Нант 0:1 Бордо
3 тур
28 августа, воскресенье 16:00 Бордо 1:0 Нант
Франция. Кубок (2015/2016)
1/8 финала
10 февраля, среда 21:00 Бордо 3:4 Нант
Франция. Лига 1 (2015/2016)
22 тур
23 января, суббота 22:00 Нант 2:2 Бордо
4 тур
30 августа, воскресенье 18:00 Бордо 2:0 Нант
Франция. Лига 1 (2014/2015)
36 тур
9 мая, суббота 21:00 Бордо 2:1 Нант
18 тур
13 декабря, суббота 19:00 Нант 2:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 23:00 Нант 0:0 Бордо
13 тур
10 ноября, воскресенье 17:00 Бордо 0:3 Нант
Франция. Лига 1 (2008/2009)
21 тур
17 января, суббота 23:00 Нант 1:2 Бордо
3 тур
24 августа, воскресенье 23:00 Бордо 2:0 Нант
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСЖ 27 22 2 3 75:24 +51 68
2. Марсель 28 16 8 4 41:29 +12 56
3. Ренн 28 15 5 8 38:24 +14 50
4. Лилль 28 15 4 9 35:27 +8 49
5. Реймс 28 10 11 7 26:21 +5 41
6. Ницца 28 11 8 9 41:38 +3 41
7. Лион 28 11 7 10 42:27 +15 40
8. Монпелье 28 11 7 10 35:34 +1 40
9. Монако 28 11 7 10 44:44 0 40
10. Анжер 28 11 6 11 28:33 -5 39
11. Страсбур 27 11 5 11 32:32 0 38
12. Бордо 28 9 10 9 40:34 +6 37
13. Нант 28 11 4 13 28:31 -3 37
14. Брест 28 8 10 10 34:37 -3 34
15. Метц 28 8 10 10 27:35 -8 34
16. Дижон 28 7 9 12 27:37 -10 30
17. Сент-Этьен 28 8 6 14 29:45 -16 30
18. Ним 28 7 6 15 29:44 -15 27
19. Амьен 28 4 11 13 31:50 -19 23
20. Тулуза 28 3 4 21 22:58 -36 13
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