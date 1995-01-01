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    Журналист Симонов: «Жардим в прошлом году отказался возглавить «Спартак»

    Нынешний главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в прошлом году отверг предложение «Спартака». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

    «Приглашение топового иностранного тренера – это огромная зарплата и, помимо этого, огромные трансферы. Звезды тренерского цеха готовы идти только под конкретные задачи.

    Не случайно Жардим отказал «Спартаку» в момент, когда назначали Олега Кононова (осень 2018 года – прим. «Бомбардир»). Причина – ему надо было либо снять ответственность за результат, либо он выдвигал требования по трансферам», – сказал журналист.

    • Кононов на прошлой неделе ушел в отставку.
    • «Спартак» в РПЛ идет на девятом месте.
    • «Монако» под руководством Жардима занимает в чемпионате Франции 12 место.

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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