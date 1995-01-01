Журналист Симонов: «Жардим в прошлом году отказался возглавить «Спартак»

Нынешний главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в прошлом году отверг предложение «Спартака». Такую информацию сообщил обозреватель «Спорт-Экспресса» Дмитрий Симонов.

«Приглашение топового иностранного тренера – это огромная зарплата и, помимо этого, огромные трансферы. Звезды тренерского цеха готовы идти только под конкретные задачи.

Не случайно Жардим отказал «Спартаку» в момент, когда назначали Олега Кононова (осень 2018 года – прим. «Бомбардир»). Причина – ему надо было либо снять ответственность за результат, либо он выдвигал требования по трансферам», – сказал журналист.