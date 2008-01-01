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    У «Монако» в этом сезоне больше всех удалений среди клубов топ-5 лиг Европы

    «Монако» проиграл «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

    Команда Леонарду Жардима доигрывала эту встречу в меньшинстве. Две желтые карточки получил Ислам Слимани.

    Это удаление стало для «Монако» шестым в 14 турах Лиги 1. Это худший показатель в топ-5 лиг Европы.

    • Одну из красных карточек получил россиянин Александр Головин.
    • Монегаски занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8815

      Cules2013 25 минут назад

      С дисциплиной всё те же проблемы. Не понимаю зачем опять пригласили Жардима. Или никто просто больше не хотел так рисковать?

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