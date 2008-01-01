У «Монако» в этом сезоне больше всех удалений среди клубов топ-5 лиг Европы

«Монако» проиграл «Бордо» в матче 14-го тура чемпионата Франции.

Команда Леонарду Жардима доигрывала эту встречу в меньшинстве. Две желтые карточки получил Ислам Слимани.

Это удаление стало для «Монако» шестым в 14 турах Лиги 1. Это худший показатель в топ-5 лиг Европы.