«Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

Стало известно, кто может возглавить «Аль-Наср» со следующего сезона.

Основной кандидат на должность главного тренера – Леонарду Жардим.

«Аль-Наср» хочет назначить 48-летнего португальского специалиста по двум причинам:

у него хорошие отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду

он имеет опыт работы в Саудовской Аравии – с 2021 по 2022 год тренировал «Аль-Хиляль»

Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», с которым он выиграл чемпионат ОАЭ.

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