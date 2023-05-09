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    • «Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

    «Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

    Стало известно, кто может возглавить «Аль-Наср» со следующего сезона.

    Основной кандидат на должность главного тренера – Леонарду Жардим.

    «Аль-Наср» хочет назначить 48-летнего португальского специалиста по двум причинам:

    • у него хорошие отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду
    • он имеет опыт работы в Саудовской Аравии – с 2021 по 2022 год тренировал «Аль-Хиляль»

    Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», с которым он выиграл чемпионат ОАЭ.

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    Источник: Marca

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