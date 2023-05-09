«Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

Стало известно, кто может возглавить «Аль-Наср» со следующего сезона.
Основной кандидат на должность главного тренера – Леонарду Жардим.
«Аль-Наср» хочет назначить 48-летнего португальского специалиста по двум причинам:
- у него хорошие отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду
- он имеет опыт работы в Саудовской Аравии – с 2021 по 2022 год тренировал «Аль-Хиляль»
Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», с которым он выиграл чемпионат ОАЭ.
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Источник: Marca