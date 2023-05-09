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  • «Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

«Аль-Наср» ведет переговоры с тренером, у которого хорошие отношения с Роналду

9 мая 2023, 13:35

Стало известно, кто может возглавить «Аль-Наср» со следующего сезона.

Основной кандидат на должность главного тренера – Леонарду Жардим.

«Аль-Наср» хочет назначить 48-летнего португальского специалиста по двум причинам:

  • у него хорошие отношения с главной звездой команды Криштиану Роналду
  • он имеет опыт работы в Саудовской Аравии – с 2021 по 2022 год тренировал «Аль-Хиляль»

Сейчас Жардим возглавляет «Шабаб Аль-Ахли», с которым он выиграл чемпионат ОАЭ.

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Источник: Marca
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану Жардим Леонарду
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