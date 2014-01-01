Турниры:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ботафого
|7
|6
|0
|1
|14:6
|+8
|18
|2.
|Палмейрас
|7
|4
|3
|0
|16:6
|+10
|15
|3.
|Флуминенсе
|7
|4
|1
|2
|12:6
|+6
|13
|4.
|Атлетико Минейро
|7
|4
|1
|2
|11:6
|+5
|13
|5.
|Крузейро
|7
|4
|0
|3
|11:6
|+5
|12
|6.
|Фламенго
|7
|4
|0
|3
|13:9
|+4
|12
|7.
|Атлетико Пар
|7
|4
|0
|3
|10:9
|+1
|12
|8.
|Сан-Паулу
|7
|3
|3
|1
|12:6
|+6
|12
|9.
|Сантос
|7
|3
|2
|2
|8:5
|+3
|11
|10.
|Гремио
|7
|3
|2
|2
|10:10
|0
|11
|11.
|Форталеза
|7
|2
|4
|1
|10:6
|+4
|10
|12.
|Брагантино
|7
|2
|4
|1
|11:11
|0
|10
|13.
|Баия
|7
|2
|1
|4
|9:12
|-3
|7
|14.
|Куяба
|7
|2
|1
|4
|6:12
|-6
|7
|15.
|Интернасьонал
|7
|2
|1
|4
|5:11
|-6
|7
|16.
|Гойас
|7
|2
|1
|4
|6:13
|-7
|7
|17.
|Васко да Гама
|7
|1
|3
|3
|8:11
|-3
|6
|18.
|Коринтианс
|7
|1
|2
|4
|6:12
|-6
|5
|19.
|Америка Минейро
|7
|1
|1
|5
|7:18
|-11
|4
|20.
|Коритиба
|7
|0
|2
|5
|6:16
|-10
|2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ботафого
|4
|4
|0
|0
|8:1
|+7
|12
|2.
|Палмейрас
|4
|3
|1
|0
|9:4
|+5
|10
|3.
|Сан-Паулу
|3
|3
|0
|0
|9:2
|+7
|9
|4.
|Фламенго
|4
|3
|0
|1
|8:3
|+5
|9
|5.
|Атлетико Пар
|3
|3
|0
|0
|7:3
|+4
|9
|6.
|Сантос
|4
|2
|2
|0
|6:2
|+4
|8
|7.
|Гремио
|4
|2
|2
|0
|7:4
|+3
|8
|8.
|Флуминенсе
|3
|2
|1
|0
|5:1
|+4
|7
|9.
|Брагантино
|4
|2
|1
|1
|6:6
|0
|7
|10.
|Атлетико Минейро
|3
|2
|0
|1
|5:3
|+2
|6
|11.
|Интернасьонал
|3
|2
|0
|1
|3:3
|0
|6
|12.
|Крузейро
|4
|2
|0
|2
|3:4
|-1
|6
|13.
|Гойас
|3
|2
|0
|1
|5:7
|-2
|6
|14.
|Форталеза
|3
|1
|2
|0
|5:3
|+2
|5
|15.
|Коринтианс
|3
|1
|2
|0
|4:3
|+1
|5
|16.
|Баия
|4
|1
|1
|2
|7:7
|0
|4
|17.
|Америка Минейро
|4
|1
|0
|3
|3:10
|-7
|3
|18.
|Коритиба
|4
|0
|2
|2
|3:7
|-4
|2
|19.
|Васко да Гама
|3
|0
|1
|2
|2:4
|-2
|1
|20.
|Куяба
|3
|0
|1
|2
|2:7
|-5
|1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Атлетико Минейро
|4
|2
|1
|1
|6:3
|+3
|7
|2.
|Крузейро
|3
|2
|0
|1
|8:2
|+6
|6
|3.
|Флуминенсе
|4
|2
|0
|2
|7:5
|+2
|6
|4.
|Ботафого
|3
|2
|0
|1
|6:5
|+1
|6
|5.
|Куяба
|4
|2
|0
|2
|4:5
|-1
|6
|6.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|7:2
|+5
|5
|7.
|Форталеза
|4
|1
|2
|1
|5:3
|+2
|5
|8.
|Васко да Гама
|4
|1
|2
|1
|6:7
|-1
|5
|9.
|Фламенго
|3
|1
|0
|2
|5:6
|-1
|3
|10.
|Сантос
|3
|1
|0
|2
|2:3
|-1
|3
|11.
|Баия
|3
|1
|0
|2
|2:5
|-3
|3
|12.
|Гремио
|3
|1
|0
|2
|3:6
|-3
|3
|13.
|Атлетико Пар
|4
|1
|0
|3
|3:6
|-3
|3
|14.
|Брагантино
|3
|0
|3
|0
|5:5
|0
|3
|15.
|Сан-Паулу
|4
|0
|3
|1
|3:4
|-1
|3
|16.
|Америка Минейро
|3
|0
|1
|2
|4:8
|-4
|1
|17.
|Гойас
|4
|0
|1
|3
|1:6
|-5
|1
|18.
|Интернасьонал
|4
|0
|1
|3
|2:8
|-6
|1
|19.
|Коритиба
|3
|0
|0
|3
|3:9
|-6
|0
|20.
|Коринтианс
|4
|0
|0
|4
|2:9
|-7
|0