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    Фламенго - таблица

    Город Рио-де-Жанейро
    Дивизион Бразилия-Серия А
    Сайт http://www.flamengo.com.br/
    Стадион Маракана
    Тренер Хорхе Сампаоли
    Турниры:
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ботафого 7 6 0 1 14:6 +8 18
    2. Палмейрас 7 4 3 0 16:6 +10 15
    3. Флуминенсе 7 4 1 2 12:6 +6 13
    4. Атлетико Минейро 7 4 1 2 11:6 +5 13
    5. Крузейро 7 4 0 3 11:6 +5 12
    6. Фламенго 7 4 0 3 13:9 +4 12
    7. Атлетико Пар 7 4 0 3 10:9 +1 12
    8. Сан-Паулу 7 3 3 1 12:6 +6 12
    9. Сантос 7 3 2 2 8:5 +3 11
    10. Гремио 7 3 2 2 10:10 0 11
    11. Форталеза 7 2 4 1 10:6 +4 10
    12. Брагантино 7 2 4 1 11:11 0 10
    13. Баия 7 2 1 4 9:12 -3 7
    14. Куяба 7 2 1 4 6:12 -6 7
    15. Интернасьонал 7 2 1 4 5:11 -6 7
    16. Гойас 7 2 1 4 6:13 -7 7
    17. Васко да Гама 7 1 3 3 8:11 -3 6
    18. Коринтианс 7 1 2 4 6:12 -6 5
    19. Америка Минейро 7 1 1 5 7:18 -11 4
    20. Коритиба 7 0 2 5 6:16 -10 2
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Ботафого 4 4 0 0 8:1 +7 12
    2. Палмейрас 4 3 1 0 9:4 +5 10
    3. Сан-Паулу 3 3 0 0 9:2 +7 9
    4. Фламенго 4 3 0 1 8:3 +5 9
    5. Атлетико Пар 3 3 0 0 7:3 +4 9
    6. Сантос 4 2 2 0 6:2 +4 8
    7. Гремио 4 2 2 0 7:4 +3 8
    8. Флуминенсе 3 2 1 0 5:1 +4 7
    9. Брагантино 4 2 1 1 6:6 0 7
    10. Атлетико Минейро 3 2 0 1 5:3 +2 6
    11. Интернасьонал 3 2 0 1 3:3 0 6
    12. Крузейро 4 2 0 2 3:4 -1 6
    13. Гойас 3 2 0 1 5:7 -2 6
    14. Форталеза 3 1 2 0 5:3 +2 5
    15. Коринтианс 3 1 2 0 4:3 +1 5
    16. Баия 4 1 1 2 7:7 0 4
    17. Америка Минейро 4 1 0 3 3:10 -7 3
    18. Коритиба 4 0 2 2 3:7 -4 2
    19. Васко да Гама 3 0 1 2 2:4 -2 1
    20. Куяба 3 0 1 2 2:7 -5 1
    Команда И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Атлетико Минейро 4 2 1 1 6:3 +3 7
    2. Крузейро 3 2 0 1 8:2 +6 6
    3. Флуминенсе 4 2 0 2 7:5 +2 6
    4. Ботафого 3 2 0 1 6:5 +1 6
    5. Куяба 4 2 0 2 4:5 -1 6
    6. Палмейрас 3 1 2 0 7:2 +5 5
    7. Форталеза 4 1 2 1 5:3 +2 5
    8. Васко да Гама 4 1 2 1 6:7 -1 5
    9. Фламенго 3 1 0 2 5:6 -1 3
    10. Сантос 3 1 0 2 2:3 -1 3
    11. Баия 3 1 0 2 2:5 -3 3
    12. Гремио 3 1 0 2 3:6 -3 3
    13. Атлетико Пар 4 1 0 3 3:6 -3 3
    14. Брагантино 3 0 3 0 5:5 0 3
    15. Сан-Паулу 4 0 3 1 3:4 -1 3
    16. Америка Минейро 3 0 1 2 4:8 -4 1
    17. Гойас 4 0 1 3 1:6 -5 1
    18. Интернасьонал 4 0 1 3 2:8 -6 1
    19. Коритиба 3 0 0 3 3:9 -6 0
    20. Коринтианс 4 0 0 4 2:9 -7 0
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