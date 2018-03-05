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Гаджи Гаджиев
Материалы
Гаджи Гаджиев - материалы
Россия
28 октября 1945 (81)
Тренер
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Новости
Публикации
Важный тренерский уход, который вы могли не заметить
Гаджиев уволился из «Амкара», и эта история − сложнее, чем кажется.
05.03.2018 13:30
8
Сколько лет тренерам в главных лигах Европы. Исследование «Бомбардира»
Самые возрастные тренеры – в Мюнхене и Перми.
08.02.2018 10:00
11
Как узнать самый типичный клуб чемпионата России
«Бомбардир» рассказывает о многолетнем участнике Премьер-лиги – пермском «Амкаре», который загнал себя в вечный круг посредственности и серости.
17.05.2017 10:00
10
«Динамо» попробует продать Кокорина, Габулова и Жиркова». С кем зимой расстанутся клубы РФПЛ
Агент «Prof-Sport Company» Олег Шигаев рассказал «Бомбардиру» о том, как клубы второй восьмерки Премьер-лиги будут вести сбя на трансферном рынке зимой.
23.12.2015 10:48
3
«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
08.12.2015 10:06
1
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 14-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Павел Зорапетян.
02.11.2015 16:45
18
Гвардиола - в «Манчестер Сити», Роджерс - в сборной Англии и еще 5 главных тренерских слухов осени
Осень этого года богата слухами о тренерских перестановках. «Бомбардир» рассказывает о семи самых интересных из них.
08.10.2015 18:51
Ионов перейдет в «Спартак». ФИФА отстранила Блаттера. Дайджест событий дня
«Ливерпуль» готов представить Клоппа. Участие Смольникова и Дзагоева в матче против Молдавии находится под вопросом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
07.10.2015 23:57
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 8-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В восьмом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает редактор ленты новостей Денис Лапшин.
13.09.2015 09:36
5
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
26.08.2015 14:03
14
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ
«Бомбардир» запустил битву прогнозов, в которой сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В пятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросил выпускающий редактор портала Александр Плеханов.
15.08.2015 10:00
10
Самый лучший из армян. Каким был 2-й тур РФПЛ
О ренессансе Мовсисяна, небывалом творческом подъеме Гаджиева, некрасивом поступке Шатова и ошарашенном корейце из «Ростова» - в обзоре второго тура от «Бомбардира».
27.07.2015 09:59
64
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