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Как узнать самый типичный клуб чемпионата России

Трансферы в одни ворота

Пермяки этой зимой потеряли двух главных лидеров обороны – защитника Георгия Джикию и голкипера Александра Селихова. Оба ушли в «Спартак». «Амкар» получил с этих трансферов несколько миллионов евро, но все эти деньги пошли на то, чтобы окончательно разобраться с долгами команды.

Однобокость ситуации в том, что пермяки не нашли равносильной замены ни Джикии, ни Селихову. Возможно, даже не искали. Из-за этого сильно просела линия защиты, а учитывая, что травму получил Фегор Огуде, то сейчас у красно-черных сзади все достаточно плачевно. С вратарями – тоже непонятно. Дмитрий Хомич несколько лет сидел на скамейке «Амкара», и тут дождался своего шанса, но видно, что экс-кипер «Спартака» уже не тащит. Пермяки взяли на перспективу вратаря «Балтики» Дениса Вамбольта. Но парень глухо осел в запасе, и пока вытаскивать оттуда его никто не собирается.

При этом в составе держат таких футболистов, как Александр Салугин, чье единственное призвание уже давно – это стрелять раз в год из центра поля. До этого героем прошлого у пермяков был Александр Прудников, который меняет клубы чаще, чем отмечает Новый год.

Немного наглядной статистики. До зимнего перерыва «Амкар» был чуть ли не самой сухой домашней командой Европы, не пропустив ни единого гола на своем поле. Весной пермяки дома уже шесть раз вынимали мяч из сетки.

«Слив» во втором круге

Был один сезон, который «Амкар» провел ровно – это 2008 год, когда пермяки заняли четвертое место и попали в еврокубки. Еще пару сезонов команда отчаянно боролась за выживание и спасалась за один-два тура до конца первенства. В 2010 году и вовсе «Амкар» спас «Сатурн», который в параллельном матче отобрал очки у «Алании». Тогда пермяки сгоняли на заснеженной «Звезде» в нулевую ничью с ЦСКА и не вылетели. Чего не скажешь о «Сатурне», который вскоре окажется на дне российского футбола.

Остальные же сезоны команда буднично занимает места с 10-го по 13-е. «Амкар» играет уже тринадцатый сезон в Премьер-лиге, но зачастую выглядит командой-призраком. И со стороны мы часто видим, как пермяки откровенно сливают вторую часть сезона. Так получилось и на этот раз. Красно-черные до зимнего перерыва находились в еврокубковой зоне, но в итоге началась совершенно глупая потеря очков. Например, поражение в Томске. За всю весну «Томь» набрала пять очков, три из них – в игре с «Амкаром».

И это еще не весь перечень: команда еле передвигалась в гостевых матчах против «Урала» и «Ростова», а также чудом спаслась в домашней игре против «Уфы». Пару сезонов назад клуб по ходу сезона покинул Станислав Черчесов. Тогда пермяки блестяще завершили первый круг, но затем просто провалились во втором. Вероятно, что и там, и тут причина одна – без денег соваться в еврокубки смысла нет. О чем и свидетельствуют слова главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева: «Акцентировать внимание на борьбе за еврокубки в нашей ситуации неправильно».

Бюджетное финансирование

В Пермском крае действуют нестандартная система поддерживания спортивных клубов. На каждый спонсорский рубль муниципалитет также дает рубль. Условно говоря, «Амкар» привлек 300 миллионов спонсорских денег – столько же получит от чиновников. Так и формируется бюджет команды на сезон. В среднем, кстати, он так и варьируется от 600 до 700 миллионов рублей.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Такая схема была направлена на то, чтобы а) сократить расходы на спортивные команды; б) стимулировать клубы искать спонсоров. Со вторым пунктом получился явный провал. Скорее, это мотивирует тот же «Амкар» найти ровно столько денег, чтобы преодолеть финансовый «порог» лиги, а не увеличивать собственную казну.

Лет 15 назад, когда баскетбольный «Урал-Грейт» (впоследствии ликвидированный) становился чемпионом России, в крае были деньги. В то время местные чиновники предоставляли льготное налогообложение компаниям, которые вкладывали деньги в профессиональный спорт. «Амкару» тогда больших денег не требовалось, зато в тот период времени пермяки вышли в Премьер-лигу. А когда понадобились серьезные средства, то оказалось, что нет ни льгот, ни желающих делиться финансами.

Полупустой стадион

Стадион «Звезда» перенес не один косметический ремонт. Сейчас это 17-тысячняя арена, которая находится как бы в глубине, притом настолько, что есть холм, откуда люди спокойно наблюдают за игрой, попивая пиво и жаря шашлыки. Тем не менее, комфорта на арене маловато. Последние изменения были внесены в 2009 году, когда «Амкар» играл в Лиге Европы. Но нет, это не крыша над второй трибуной – это, в основном, биотуалеты. Кстати, сейчас и знаменитый искусственный газон уже не очень − его нужно срочно менять.

Пермский зритель не хочет ходить на команду в условиях, когда ни от ветра, ни от дождя, ни от снега ничего не защищает. Вы скажете, что ценовая политика «Амкара» одна из самых лояльных в лиге? Это правда, но и уровень зарплат в Перми заметно отличается от той же Москвы. Поэтому помимо результатов команды болельщика расстраивает и стадион, который нужно обновлять. Если не брать матчи против «Спартака» и «Зенита», то на «Амкар» в среднем ходит по 6-8 тысяч человек.

«Есть планы по строительству нового стадиона, будем этот вопрос обсуждать с и.о. губернатора Максимом Решетниковым. Скорее всего, это будет делать инвестор, которому, возможно, отдадим старый стадион под застройку», − не так давно сказал президент клуба Геннадий Шилов. Перми не повезло – арену под чемпионат мира там не построят, поэтому приходится искать спонсоров. Но есть большие сомнения, что ситуация сдвинется с мертвой точки. Потому что более тихой и рутинной команды, чем «Амкар», во всей Премьер-лиге нет.

Почему «Рубин» − самый непонятный клуб России

Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Хомич Дмитрий Джикия Георгий Селихов Александр Гаджиев Гаджи
Комментарии (10)
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Red-Black-White
1495006522
Зато Амкар стабильная команда, уже на протяжении 13 лет играет в ПЛ, лучше так, чем как на лифте туда-обратно по лигам. Даже Динамо вылетало. Исходя из наших возможностей это неплохо, мы довольны, хотя конечно вечный слив второго круга уже надоел
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Чеба
1495009400
А еще разворовывание денег! Типичный чемпионат России!
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Rainbringer
1495011274
Без болгара нет Амкара!
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dok66
1495012224
Пока не будет нормального спонсора , или хозяина - пермяки так и будут болтаться в середине . А может и вылетят из ПФЛ . Нисколько не удивлюсь .
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виктоша
1495020076
Ну, допустим, поражение в Томске - вряд ли "глупая потеря очков".Помогли, видать, по-соседски.
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brost
1495020097
Тоже мне, нашли на кого бочку катить. Как раз Амкар пример для подражания, как со скромным финансированием стабильно играть в премьер лиге. Абзац "Бюджетное финансирование" вообще мрак, вывернули все наизнанку. Нет бы похвалить регион, что деньги дают только на привличенные спонсорские, так нет, по мнению автора это плохо
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D'achkov
1495024935
автор идиот вы видели хоть 1 скандал связанный с амкаром или что то типа того? в рфпл я лично болею за эту команду хоть живу в спб
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vuk100
1495028934
Согласен только со стадионом
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mihail200606
1495046328
начиная с 8 места и ниже помоему все клубы сейчас, за исключением томи, более менее похожи . отличия незначительные. Там где тренер поопытнее там и постабильнее играют. Думают только о том как бы наковырять очков , чтобы не вылететь. да еще и минимум денег для бюджета найти на следующий сезон.. при хорошем запасе прочности весной можно пару матчей сдать, подзаработать.. Какие там еврокубки... на этом фоне идея о расширении РФПЛ вообще идиотской выглядит
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