Гвардиола - в «Манчестер Сити», Роджерс - в сборной Англии и еще 5 главных тренерских слухов осени

<p><em>Осень этого года богата слухами о тренерских перестановках. «Бомбардир» рассказывает о семи самых интересных из них.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Хосеп Гвардиола</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>главный тренер «Баварии»</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/mct" target="_blank">«Манчестер Сити»</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>80%</p> <p>«Бавария» - уникальный клуб. Боссы мюнхенцев уже давно не ставят перед тренерами задачу побеждать. Они требуют выигрывать в определенном стиле. Поэтому сколько бы Пеп Гвардиола не брал «Салатницу», в столице Баварии им все равно не особо довольны. Да и сам испанец все чаще говорит о желание сменить обстановку и попробовать силы в самой сильной лиге, по оценкам большинства. В Английской Премьер-лиге. И вот, похоже, дело сдвинулось с мертвой точки. Проигнорировав новый контракт от «Баварии», Пеп заключил устную договоренность со спортивным директором «Манчестер Сити» и своим другом Чики Бегиристайном о том, что после этого сезона переедет работать в Манчестер. Бумаг никаких не подписано, поэтому нам пока что остается только ждать, чтобы проверить, чего стоит слово Гвардиолы.<strong> </strong></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Брендан Роджерс</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>безработный</p> <p><strong>Куда сватают:</strong> <a href="https:///teams/eng" target="_blank">сборная Англии</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>20%</p> <p>В прошлом сезоне в России команду, которая собиралась бороться за медали, по ходу сезона возглавил тренер, которой проигрывал с прошлым клубом матчи по 0:6. В Англии готовы пойти дальше. Сборную страны может возглавить один из самых критикуемых специалистов последних двух лет. Конечно, никто еще не уволил Роя Ходжсона. Но план «В» на случай провала на Евро, федерация имеет. В шорт-лист преемников Ходжсона также входят Гарет Саутгейт, Гари Невилл, Гари Монк и Алан Пардью. Градацию шансов этих джентльменов возглавить «трех львов» каждый может составить для себя сам. Мы же оттолкнемся от того, что шансы каждого из этой пятерки равны.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444323633_20150725_gaf_u39_200.jpg" style="height:467px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Унаи Эмери</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>главный тренер «Севильи»</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/esp" target="_blank">сборная Испании</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>60%</p> <p>Еще одной федерацией, которая задумалась о будущем, стали чиновники из Испании. Висенте Дель Боске заранее предупредил, что после Евро-2016 скажет «Я устал. Я ухожу». Соответственно, был дан старт операции «Преемник». Для президента Федерации футбола Испании Анхель Мария Вильяра приоритетной кандидатурой является тренер «Севильи» Унаи Эмери. Специалист, которого у нас до конца жизни будут помнить, как «тренеришка», за последние годы сколотил хорошую карьеру. Дважды выигрывал Лигу Европы, достойно выступал в чемпионате, почти на равных бился в очных встречах с грандами. Эмери, как тренер, сделал себя сам. Некая испанская вариация Леонида Слуцкого. И вот теперь его, по слухам, зовут в сборную. Если это правда, то Эмери нужно соглашаться. За последние годы он дорос до достаточного уровня, чтобы в 2018 году вновь приехать покорять Россию.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444323660_1631-1287340004.jpeg" style="height:565px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гаджи Гаджиев</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят:</strong> главный тренер «Амкара»</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/anj" target="_blank">«Анжи»</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>75%</p> <p>Гаджи Муслимович входит в когорту непотопляемых тренеров. Последний крупный успех Гаджиева датирован 2007 годом, когда он вытащил «Сатурн» на пятое место. Даже приз лучшему тренеру страны получил. После этого тренер лишь методично менял команды, возил за собой группу любимых футболистов и не мог где-то задержаться дольше двух лет. Но в личности Гаджи Муслимовича есть еще более знаковая черта: он, похоже, не может отказаться от предложения возглавить «Анжи», с которым в начале своей карьеры знатно пошумел. На данный момент у Гаджиева три «ходки» в махачкалинский клуб, и вот теперь, после увольнения Юрия Семина, дагестанская команда вновь зовет к себе седовласого специалиста. И мало кто удивится, если их воссоединение вновь произойдет.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444323682_20150922_gaf_u56_241.jpg" style="height:450px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юрген Клопп</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>безработный</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/liv" target="_blank">«Ливерпуль»</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>99% (<a href="https:///news/444785" target="_blank"><strong>слух подтвердился</strong></a>)</p> <p>Только мы отошли от эпопеи «Де Хеа переходит в «Реал», как на нас обрушилась очередная многосерийная мелодрама: «Юрген Клопп возглавляет «Ливерпуль». Разговоры о том, что Брендан Роджерс должен быть уволен, начались сразу же после первого тура АПЛ. Полтора месяца тренер продержался, но ничья в дерби с «Эвертоном» стала для него приговором. И сразу после этого по два раза на дню приходили подтверждения и опровержения того, что «сумасшедший профессор» едет работать в Мерсисайд. В процессе даже возникла кандидатура Карло Анчелотти, как альтернативы немцу, но эта версия быстро затухла. Вчера, вроде бы, стороны, наконец, договорились, и английская Премьер-лига уже в самые ближайшие дни получит еще одного харизматичного тренера. </p> <p><strong><a href="https:///articles/444543" target="_blank">Юрген Клопп в «Ливерпуле»: провал или победа?</a></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444323702_20140901_zaf_p34_117.jpg" style="height:477px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Юрий Джоркаефф</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>безработный</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/amn" target="_blank">сборная Армении</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>5%</p> <p>Чемпион мира и Европы в составе легендарной сборной Франции Юрий Джоркаефф имеет армянские корни по матери, Мари Оганян. И названный француз не только не забывает родину предков, но и всячески подчеркивает, что в душе он самый настоящий армянин. Ввиду этого у Юрия есть мечта всей жизни – возглавить сборную Армении по футболу. Подобные заявления он делал еще в 2010 году, повторился армянский француз (или французский армянин, как кому угодно) и в начале октября этого года, когда вновь прилетал в Ереван. Да, Джоркаефф не имеет ни малейшего опыта работы тренером, но, зная широту кавказской души, его назначение видится невозможным лишь отчасти.</p> <p><strong><strong><a href="https:///articles/441813" target="_blank">5 сборных, которые мы можем не увидеть на Евро-2016</a></strong></strong></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444323790_20130918_gaf_u39_856.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Лучано Спалетти</strong></span></p> <p><strong>Чем сейчас занят: </strong>безработный</p> <p><strong>Куда сватают: </strong><a href="https:///teams/mil" target="_blank">«Милан»</a></p> <p><strong>Вероятность прихода: </strong>35%</p> <p>Двукратный чемпион России уже больше года сидит без дела. За это время он даже успел поработать экспертом на НТВ+, но всегда подчеркивал, что ни о какой тренерской пенсии и речи быть не может. Спалетти часто сватают в сильные итальянские и российские клубы. А то и в сборную этих стран. Однако сейчас лысый специалист как никогда близок к тому, чтобы возглавить «Милан». Россонери пережили мощное вливание денег в клуб, но играть от этого намного лучше не стали. Их алленаторе Синишу Михайловича «увольняют» после каждого матча. Из этой ситуации есть лишь два выхода: либо серб наладит игру своих подшефных, либо ему на смену придет кто-то другой. Возможно, лысый и с хитрой улыбкой.</p>