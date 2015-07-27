Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Самый лучший из армян. Каким был 2-й тур РФПЛ

<em>О ренессансе Мовсисяна, небывалом творческом подъеме Гаджиева, некрасивом поступке Шатова и ошарашенном корейце из «Ростова» - в обзоре второго тура от «Бомбардира».</em><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Матч тура. «Краснодар» 0:1 «Спартак»</span></strong><br /> <br /> В день матча в городе установилась тропическая жара: столбики термометров поднимались до 40 градусов. Низкая влажность, раскаленный воздух и обжигающее кожу солнце застали спартаковских игроков врасплох. «Жара повлияет на матч. Под такой духотой каждое движение дается с особым трудом», - со знанием дела рассуждал экс-спартаковец Максим Бузникин. <br /> <br /> Привыкший к южной жаре «Краснодар» с самого начала должен был пойти вперед. Реальность оказалась диаметрально противоположной. «Спартак» устроил настоящий блицкриг, который решил судьбу всего поединка. Единственный и победный гол забил Юра Мовсисян – форвард, который, по логике, должен был начать игру в запасе. Армянский нападающий провалил стартовый матч с «Уфой», а его конкурент Зе Луиш стал одним из героев тура. Но Дмитрий Аленичев решил довериться слепой интуиции. И она его не подвела. До конца игры «Краснодар» имел несколько реальных моментов спасти игру, но великолепен был голкипер «Спартака» Артем Ребров. <br /> <br /> <img width="580" height="346" src="http://soccer.ru/images/upload/Спартак - Краснодар.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Мы переиграли «Спартак» по всем технико-тактическим компонентам», - заявил главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. «Моя команда превзошла оппонента. У них не было ни одного настоящего момента», - уверенно парировал Дмитрий Аленичев. И был, наверное, чуть ближе к истине. <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Персона тура. Гаджи Гаджиев</span></strong><br /> <br /> В прошлом сезоне «Амкар» совершил невероятный камбэк из зоны вылета. Стартовал чемпионат 2015/16, а чудеса никак не заканчиваются. В прошлом туре «Амкар» превзошел по игре «Краснодар», но был несправедливо бит. На сей раз справедливость оказалась более милосердна: «Амкар» в гостях по делу обыграл казанский «Рубин». Тренер пермяков Гаджи Гаджиев ловит от процесса настоящий кайф. Отдохнувший загоревший наставник заметно помолодел и приосанился; он легко шутит при общении с репортерами и подмигивает болельщикам. Гаджи Муслимович переживает небывалый творческий подъем, а вместе с ним – и вся Пермь.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="580" height="360" src="http://soccer.ru/images/upload/Зенит(21).jpg" alt="" /><br /> <br /> Скандал тура. «Урал» - «Зенит». Симуляция Шатова</strong></span><br /> <br /> Когда-то один из лидеров сборной России Олег Шатов надевал на себя оранжевую футболку «Урала» и только мечтал о таком статусе. Клуб из Екатеринбурга подарил ему известность. И вот Шатов «отплатил» им такой монетой... На 50-й минуте Олег ворвался в штрафную, ушел от Фонтанелло и упершись о ногу защитника, рухнул на газон с гримасой боли. Судейский подарок в виде 11-метрового четко «распаковал» Халк – 0:2.<br /> <br /> В самом «Урале» склонны оправдать поступок Шатова. «Я лично знаю Олега, он никогда не симулирует» - признался президент «шмелей» Григорий Иванов. Возможно, Шатов просто поскользнулся? Или зацеп Фонтанелло и вправду оказался болезненным?<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Игрок тура. Юра Мовсисян. «Спартак»</span></strong><br /> <br /> В матче с «Краснодаром» у Мовсисяна был, казалось, один из последних шансов доказать свою состоятельность Дмитрию Аленичеву. И шансом Юра воспользовался на все 100. Его гол на 12-й минуте позволил «Спартаку» прервать длительную безвыигрышную серию в матчах с «Краснодаром». На протяжении всей игры Мовсисян действовал вдохновенно; настолько, что в одном из эпизодов Юра попытался повторить гол Роналдиньо «Вильярреалу» в 2006-м. «С Аленичевым в команду пришел настоящий спартаковский дух», - с наслаждением произнес после матча Мовсисян. Армянский форвард оживает. Как и весь «Спартак»!<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img width="580" height="415" src="http://soccer.ru/images/upload/Рубин(6).jpg" alt="" /><br /> <br /> Разочарование тура. «Рубин»<br /> </span></strong><br /> Перед стартом сезона «Рубин» представил свою новую домашнюю форму. По стилю и цвету она напоминает о далеком 2003-м: тогда только вышедшие в Премьер-Лигу казанцы сходу завоевали бронзу. Ныне до третьего места «Рубину» очень далеко. Матч с «Амкаром» подтвердил серьезные опасения по поводу инертности казанской атаки. На 80-й минуте Гекдениз Карадениз после хитрой передачи Оздоева вышел один на один – вратарь «Амкара» Роман Герус совершил грандиозный сейв. Это был единственный настоящий момент «Рубина» за весь матч! 0 очков, 0 забитых голов, 16 место. Впереди – выезд к «Спартаку».<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Открытие тура. Ю Бен-Су, «Ростов»</span></strong><br /> <br /> Весьма заурядный матч «Уфа» - «Ростов». Пустые кресла стадиона «Старт», патриотично окрашенные в цвета российского флага. Унылые 0:0 после первого тайма. От начала второй 45-минутки можно было ожидать чего угодно, но только не «взрыва» южнокорейского игрока. Форвард «Ростова» Ю Бен-Су неожиданно для себя получил мяч перед вратарем хозяев Давидом Юрченко и открыл счет. Нападающий из Южной Кореи засунул большой палец в рот а-ля Тотти, после чего ошарашенными глазами смотрел на поздравляющих его партнеров. У его коллеги из «Уфы» - не менее экзотичного форварда из Нигерии Сильвестра Игбуна – такой возможности не было.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Результативность тура. 19 голов (за 7 матчей)</span></strong><br /> <br /> Болельщикам больше не приходилось мучительно ждать, пока какой-нибудь форвард оживит свои таланты, а голкипер – допустит невероятную ошибку. Командам удалось раскрепоститься; особенно ярко огонь атаки пылал в матчах «Динамо» - «Мордовия» и «Урал» - «Зенит». На долю этих встреч пришлась почти половина голов всего тура. От голевого пиршества воздержались только «Краснодар», да волжские клубы. «Крылья Советов» ничего не смогли поделать с классом ЦСКА, а «Рубин» стал жертвой своих сыроватых комбинаций.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Символическая сборная 2-го тура</span></strong><br /> <br /> <img width="315" height="400" src="http://soccer.ru/images/upload/SCcESB_59pM.jpg" alt="" /><br />  <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Все результаты 2-тура РФПЛ</span></strong><br /> <br /> <a href="https:///online/80923" target="_blank">"Крылья Советов" - ЦСКА</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80927" target="_blank">"Уфа" - "Ростов"</a> - <strong>1:2 </strong><br /> <a href="https:///online/80924" target="_blank">"Динамо" - "Мордовия"</a> - <strong>2:2</strong><br /> <a href="https:///online/80926" target="_blank">"Терек" - "Кубань" </a>- <strong>1:1</strong><br /> <a href="https:///online/80925" target="_blank">"Урал" - "Зенит"</a> - <strong>1:4</strong><br /> <a href="https:///online/80929" target="_blank">"Рубин" - "Амкар"</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80928" target="_blank">"Краснодар" - "Спартак"</a> - <strong>0:1</strong><br /> <br /> Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится сегодня в 20:00. <a href="https:///online/80922" target="_blank">Текстовой онлайн</a><br />

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар Рубин Карадениз Гекдениз Шатов Олег Мовсисян Юра Гаджиев Гаджи
Комментарии (64)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Gaverx
1437981694
"Бомбардир", настойчиво прошу, и очень надеюсь,что не я один -срочно меняй редакторов и авторов статей! На "соккере" были порой спорные, но грамотные статьи, особенно интересно было читать про каждый матч отдельно. Сейчас сплошная халтура.
Ответить
leopit
1437990871
Да,бредовая статейка с безапелляционным мнением явного дилетанта!
Ответить
KoValery
1437991769
С Шатовым все ясно. Он сам зацепил ногу Фонтанелло, обегая того сзади. Так что победа Зенита с душком. А ведь могли победить и честно, потому что превосходили в движении и мастерстве. Не понимаю зачем они перестраховываются, организуют выездные "домашние" матчи?
Ответить
zyxel410
1437992687
Контакт с ногой защитника был.Пенальти,формально,назначен правильно.Ну а то что Шатов изобразил "оторванную ногу и вообще он был при смерти" это такой футбол сейчас,все так делают.Хотя повторюсь уже не первый раз спокойно он мог не падать,да и наверное не должен был падать.Просто потом не назначат пенальти и пропадет хороший момент.
Ответить
adam230991
1437998088
ВЫ ЧЕ ВАЩЕ Е*АНУЛИСЬ ИТОГИ ТУРА ПОДВОДИТЬ, ЕЩЕ ОДИН МАТЧ НЕ СЫГРАЛИ???!!!
Ответить
Лев Троцкий
1438003602
какое то не уважение к Анжи и Локо!Еще тур не доиграли,а уже записали всех в символическую сборную,сделали "громкие заголовки",расписали. Может пол состава Анжи должен будет попасть в символическую сборную?! А их так опускают,хотя команда этого не заслуживает,поскольку играют в атакующий футбол
Ответить
dima090887
1438005764
Самый лучший из армян, ошарашенный кореец. Шикарный заголовок! Не говоря о статье.
Ответить
KnowSoccer
1438006406
Вы только в думайтесь, что говорите, что семеро одного не ждут. Себя же хороните, я сейчас на пример, как и многие, выбираю себе сайт после соккера, чемпионат, спорт и другие "семеро" готовы, а вам бомбардир пока сырой проект и пока вы делаете все только хуже. Значит, по вашей логике, мы ваши бывшие слушатели, ждать не должны.
Ответить
Venezuela
1438008192
Символическая сборная? Ничего, что тур не закончился? Один день так сложно подождать? Вы не эфирная программа и матч не перенесен. Так не делают.
Ответить
maxim81413
1438009339
правильно зачем ждать еще один матч, так запилим недостатью, как сайт переехал стало только хуже
Ответить
Главные новости
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
1
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
23
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
2
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
1
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Реакция Карпина на включение Сафонова в топ-10 вратарей мира
20:13
1
Федотов разобрал пенальти в пользу «Спартака» в матче с «Ростовом»
19:49
10
Карседо прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:41
Примера. «Барселона» с нервами обыграла «Леванте» (4:2) и укрепилась в лидерах, у Ямаля дубль
19:20
Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
19:08
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+