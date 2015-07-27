Самый лучший из армян. Каким был 2-й тур РФПЛ

<em>О ренессансе Мовсисяна, небывалом творческом подъеме Гаджиева, некрасивом поступке Шатова и ошарашенном корейце из «Ростова» - в обзоре второго тура от «Бомбардира».</em><br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Матч тура. «Краснодар» 0:1 «Спартак»</span></strong><br /> <br /> В день матча в городе установилась тропическая жара: столбики термометров поднимались до 40 градусов. Низкая влажность, раскаленный воздух и обжигающее кожу солнце застали спартаковских игроков врасплох. «Жара повлияет на матч. Под такой духотой каждое движение дается с особым трудом», - со знанием дела рассуждал экс-спартаковец Максим Бузникин. <br /> <br /> Привыкший к южной жаре «Краснодар» с самого начала должен был пойти вперед. Реальность оказалась диаметрально противоположной. «Спартак» устроил настоящий блицкриг, который решил судьбу всего поединка. Единственный и победный гол забил Юра Мовсисян – форвард, который, по логике, должен был начать игру в запасе. Армянский нападающий провалил стартовый матч с «Уфой», а его конкурент Зе Луиш стал одним из героев тура. Но Дмитрий Аленичев решил довериться слепой интуиции. И она его не подвела. До конца игры «Краснодар» имел несколько реальных моментов спасти игру, но великолепен был голкипер «Спартака» Артем Ребров. <br /> <br /> <img width="580" height="346" src="http://soccer.ru/images/upload/Спартак - Краснодар.jpg" alt="" /><br /> <br /> «Мы переиграли «Спартак» по всем технико-тактическим компонентам», - заявил главный тренер «Краснодара» Олег Кононов. «Моя команда превзошла оппонента. У них не было ни одного настоящего момента», - уверенно парировал Дмитрий Аленичев. И был, наверное, чуть ближе к истине. <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><br /> Персона тура. Гаджи Гаджиев</span></strong><br /> <br /> В прошлом сезоне «Амкар» совершил невероятный камбэк из зоны вылета. Стартовал чемпионат 2015/16, а чудеса никак не заканчиваются. В прошлом туре «Амкар» превзошел по игре «Краснодар», но был несправедливо бит. На сей раз справедливость оказалась более милосердна: «Амкар» в гостях по делу обыграл казанский «Рубин». Тренер пермяков Гаджи Гаджиев ловит от процесса настоящий кайф. Отдохнувший загоревший наставник заметно помолодел и приосанился; он легко шутит при общении с репортерами и подмигивает болельщикам. Гаджи Муслимович переживает небывалый творческий подъем, а вместе с ним – и вся Пермь.<br /> <br /> <span style="color: rgb(255, 153, 0);"><strong><img width="580" height="360" src="http://soccer.ru/images/upload/Зенит(21).jpg" alt="" /><br /> <br /> Скандал тура. «Урал» - «Зенит». Симуляция Шатова</strong></span><br /> <br /> Когда-то один из лидеров сборной России Олег Шатов надевал на себя оранжевую футболку «Урала» и только мечтал о таком статусе. Клуб из Екатеринбурга подарил ему известность. И вот Шатов «отплатил» им такой монетой... На 50-й минуте Олег ворвался в штрафную, ушел от Фонтанелло и упершись о ногу защитника, рухнул на газон с гримасой боли. Судейский подарок в виде 11-метрового четко «распаковал» Халк – 0:2.<br /> <br /> В самом «Урале» склонны оправдать поступок Шатова. «Я лично знаю Олега, он никогда не симулирует» - признался президент «шмелей» Григорий Иванов. Возможно, Шатов просто поскользнулся? Или зацеп Фонтанелло и вправду оказался болезненным?<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Игрок тура. Юра Мовсисян. «Спартак»</span></strong><br /> <br /> В матче с «Краснодаром» у Мовсисяна был, казалось, один из последних шансов доказать свою состоятельность Дмитрию Аленичеву. И шансом Юра воспользовался на все 100. Его гол на 12-й минуте позволил «Спартаку» прервать длительную безвыигрышную серию в матчах с «Краснодаром». На протяжении всей игры Мовсисян действовал вдохновенно; настолько, что в одном из эпизодов Юра попытался повторить гол Роналдиньо «Вильярреалу» в 2006-м. «С Аленичевым в команду пришел настоящий спартаковский дух», - с наслаждением произнес после матча Мовсисян. Армянский форвард оживает. Как и весь «Спартак»!<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);"><img width="580" height="415" src="http://soccer.ru/images/upload/Рубин(6).jpg" alt="" /><br /> <br /> Разочарование тура. «Рубин»<br /> </span></strong><br /> Перед стартом сезона «Рубин» представил свою новую домашнюю форму. По стилю и цвету она напоминает о далеком 2003-м: тогда только вышедшие в Премьер-Лигу казанцы сходу завоевали бронзу. Ныне до третьего места «Рубину» очень далеко. Матч с «Амкаром» подтвердил серьезные опасения по поводу инертности казанской атаки. На 80-й минуте Гекдениз Карадениз после хитрой передачи Оздоева вышел один на один – вратарь «Амкара» Роман Герус совершил грандиозный сейв. Это был единственный настоящий момент «Рубина» за весь матч! 0 очков, 0 забитых голов, 16 место. Впереди – выезд к «Спартаку».<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Открытие тура. Ю Бен-Су, «Ростов»</span></strong><br /> <br /> Весьма заурядный матч «Уфа» - «Ростов». Пустые кресла стадиона «Старт», патриотично окрашенные в цвета российского флага. Унылые 0:0 после первого тайма. От начала второй 45-минутки можно было ожидать чего угодно, но только не «взрыва» южнокорейского игрока. Форвард «Ростова» Ю Бен-Су неожиданно для себя получил мяч перед вратарем хозяев Давидом Юрченко и открыл счет. Нападающий из Южной Кореи засунул большой палец в рот а-ля Тотти, после чего ошарашенными глазами смотрел на поздравляющих его партнеров. У его коллеги из «Уфы» - не менее экзотичного форварда из Нигерии Сильвестра Игбуна – такой возможности не было.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Результативность тура. 19 голов (за 7 матчей)</span></strong><br /> <br /> Болельщикам больше не приходилось мучительно ждать, пока какой-нибудь форвард оживит свои таланты, а голкипер – допустит невероятную ошибку. Командам удалось раскрепоститься; особенно ярко огонь атаки пылал в матчах «Динамо» - «Мордовия» и «Урал» - «Зенит». На долю этих встреч пришлась почти половина голов всего тура. От голевого пиршества воздержались только «Краснодар», да волжские клубы. «Крылья Советов» ничего не смогли поделать с классом ЦСКА, а «Рубин» стал жертвой своих сыроватых комбинаций.<br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Символическая сборная 2-го тура</span></strong><br /> <br /> <img width="315" height="400" src="http://soccer.ru/images/upload/SCcESB_59pM.jpg" alt="" /><br /> <br /> <strong><span style="color: rgb(255, 153, 0);">Все результаты 2-тура РФПЛ</span></strong><br /> <br /> <a href="https:///online/80923" target="_blank">"Крылья Советов" - ЦСКА</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80927" target="_blank">"Уфа" - "Ростов"</a> - <strong>1:2 </strong><br /> <a href="https:///online/80924" target="_blank">"Динамо" - "Мордовия"</a> - <strong>2:2</strong><br /> <a href="https:///online/80926" target="_blank">"Терек" - "Кубань" </a>- <strong>1:1</strong><br /> <a href="https:///online/80925" target="_blank">"Урал" - "Зенит"</a> - <strong>1:4</strong><br /> <a href="https:///online/80929" target="_blank">"Рубин" - "Амкар"</a> - <strong>0:2</strong><br /> <a href="https:///online/80928" target="_blank">"Краснодар" - "Спартак"</a> - <strong>0:1</strong><br /> <br /> Матч "Анжи" - "Локомотив" состоится сегодня в 20:00. <a href="https:///online/80922" target="_blank">Текстовой онлайн</a><br />