Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 14-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Павел Зор</em><em>апетян.</em></p> <p><a href="https:///online/81021" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Уфа» – 2:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. После кубковой встречи у армейцев будет не так много сил, но их хватит для того, чтобы дома взять три очка. ЦСКА постарается добиться результата с наименьшими для себя затратами, ведь уже скоро Лига чемпионов.</p> <p><strong>Павел Зорапетян.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Соперники подходят к матчу в хорошем настроении, так как в среду успешно преодолели кубковый барьер. Слуцкий при этом дал отдохнуть многим своим лидерам во встрече с «Уралом». «Уфа» же боролась с клубом куда скромнее, играя практически основным составом. Вряд ли гостям поможет тот эмоциональный подъем, наступивший в их рядах со сменой главного тренера. Чтобы успешно противостоять лидеру турнира этого фактора будет недостаточно. Поэтому я поставлю на победу армейцев с разницей в два мяча.</p> <p><a href="https:///online/81025" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Мордовия» </strong></a><a href="https:///online/81021" target="_blank"><strong>– 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С<em>.</em></strong><em> Прогноз: 3:1</em>. Петербургские футболисты точно «отгрузят» своему сопернику три мяча, все для этого есть, да и Дзюба стабильно штампует голы. Но думаю, что сине-бело-голубые однажды пропустят, так как в последнее время они на ноль почти не играют.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Подопечные Андре Виллаш-Боаша в последнее время обрели лучшие кондиции и сметают всех подряд. А связка Халк - Дзюба является лучшей в Премьер-лиге. Учитывая отменные игровые кондиции хозяев и необходимость погони за лидирующим ЦСКА, шансы гостей зацепить на "Петровском" очки выглядят чудом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446271768_Мамаев.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><a href="https:///online/81018" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Краснодар» - 0:4</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Краснодар» в этом году немного не впечатляет, оставляет своими играми двоякое впечатление. Мне кажется, что «быки» в физическом плане не на самом высоком уровне сейчас.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Встречаются соседи по турнирной таблице. Самарцы уже на протяжении пяти матчей не знают вкуса побед. Ничего не предрасполагает к тому, чтобы эта серия прервалась в игре с «Краснодаром». «Быкам» же через четыре дня играть важнейший поединок в Лиге Европы против греческого ПАОКа. Предположу, что Кононов решит поберечь некоторых лидеров, дав им передохнуть.</p> <p><a href="https:///online/81020" target="_blank"><strong>«Анжи» - «Рубин» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Рубин» сейчас откровенно буксует. Команда вроде бы неплохо провела поединок с «Краснодаром», но очками так и не разжилась. Плюс клуб из Татарстана лишился Портнягина – лидера атаки, заменить полноценно его пока не получилось.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Махачкалинцы в прошлом туре с разгромом уехали с «Петровского». Думаю, матч с «Рубином» - отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более казанцы сейчас находятся не в лучшей форме. Рискну предположить, что Руслан Агаларов одержит свою первую победу во главе "Анжи".</p> <p><a href="https:///online/81024" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Локомотив» - 6:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Кубань» будет выступать дома, команде пора набирать очки после не столь удачного старта сезона, а «Локомотив» получил уже две оплеухи – от «Ростова» и от «Амкара». «Железнодорожники» постараются из своего вояжа привезти хотя бы очко.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. «Кубань» выходит из кризиса, но до оптимальных кондиций этой команде еще далеко. «Локомотив» иногда ошибается, но в целом «железнодорожники» показывают отличный уровень футбола, и заслужено в предстоящем матче именно москвичи, несмотря на выезд, идут фаворитами встречи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446271791_Промес.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81023" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Урал» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. При поддержке своих болельщиков "Спартак" побежит вперед и сможет набрать три очка. «Урал» же навяжет борьбу столичному клубу, но для победы этого будет маловато. Скажется и отсутствие лидера - полузащитника Александра Ерохина.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Аленичев должен сделать выводы после вылета из Кубка России от «Кубани» и порадовать зрителей «Открытие-Арены» победой над «Уралом». Красно-белым придется приложить немалые усилия, дабы взять три очка. У «шмелей» же предстоящую встречу из-за травмы пропустит один из лидеров - полузащитник Александр Ерохин.</p> <p><a href="https:///online/81022" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Терек» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. За хозяев поля скажется специфическое искусственное поле, которое, вероятно, окажется весьма непривычным для игроков «Терека». Не хочется, чтобы уральцы опускались в зону вылета, так что верю, что они сыграют вничью.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. «Терек» уже 3 месяца не проигрывает, а в последних играх в основном побеждает. Не вижу, за счет чего пермяки смогут нанести грозненцам поражение или хотя бы зацепиться за ничью. В последних десяти матчах подопечные Гаджиева одержали только одну победу - дома над «слабенькой» «Мордовией». Также из-за травм «Амкару» в этом матче не смогут помочь ряд ключевых футболистов.</p> <p><a href="https:///online/81019" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Динамо» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С. </strong><em>Прогноз: 2:1</em>. «Ростов» сейчас хорошо смотрится, а «Динамо» за счет молодости ряда игроков допускает много ошибок, как в поединке со «Спартаком». Подопечные Андрея Кобелева наиграют на один мяч, но мне кажется, что для набора очков этого не хватит.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Подопечные Курбана Бердыева в прошлом туре одержали довольно неожиданную победу над «Локомотивом» и, в целом, находятся в хорошей форме. В гости к ним приедет голодное до побед «Динамо». Последний раз бело-голубые выигрывали аж в августе. Матч со «Спартаком» показал, что Андрей Кобелев ведет команду в правильном направлении.</p> <p><strong><u>14-й тур:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 5:4</strong></p> <p><strong><u>Итоговый счет:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 103:118</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/446182" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445585" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ</strong></a></p>