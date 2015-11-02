Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 14-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В 14-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает корреспондент Павел Зор</em><em>апетян.</em></p> <p><a href="https:///online/81021" target="_blank"><strong>ЦСКА – «Уфа» – 2:0</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. После кубковой встречи у армейцев будет не так много сил, но их хватит для того, чтобы дома взять три очка. ЦСКА постарается добиться результата с наименьшими для себя затратами, ведь уже скоро Лига чемпионов.</p> <p><strong>Павел Зорапетян.</strong> <em>Прогноз: 2:0</em>. Соперники подходят к матчу в хорошем настроении, так как в среду успешно преодолели кубковый барьер. Слуцкий при этом дал отдохнуть многим своим лидерам во встрече с «Уралом». «Уфа» же боролась с клубом куда скромнее, играя практически основным составом. Вряд ли гостям поможет тот эмоциональный подъем, наступивший в их рядах со сменой главного тренера. Чтобы успешно противостоять лидеру турнира этого фактора будет недостаточно. Поэтому я поставлю на победу армейцев с разницей в два мяча.</p> <p><a href="https:///online/81025" target="_blank"><strong>«Зенит» - «Мордовия» </strong></a><a href="https:///online/81021" target="_blank"><strong>– 0:0</strong></a></p> <p><strong>А.С<em>.</em></strong><em> Прогноз: 3:1</em>. Петербургские футболисты точно «отгрузят» своему сопернику три мяча, все для этого есть, да и Дзюба стабильно штампует голы. Но думаю, что сине-бело-голубые однажды пропустят, так как в последнее время они на ноль почти не играют.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 3:1</em>. Команды находятся на разных полюсах турнирной таблицы. Подопечные Андре Виллаш-Боаша в последнее время обрели лучшие кондиции и сметают всех подряд. А связка Халк - Дзюба является лучшей в Премьер-лиге. Учитывая отменные игровые кондиции хозяев и необходимость погони за лидирующим ЦСКА, шансы гостей зацепить на "Петровском" очки выглядят чудом.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446271768_Мамаев.jpg" style="width: 720px; height: 479px;" /></p> <p><a href="https:///online/81018" target="_blank"><strong>«Крылья Советов» - «Краснодар» - 0:4</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. «Краснодар» в этом году немного не впечатляет, оставляет своими играми двоякое впечатление. Мне кажется, что «быки» в физическом плане не на самом высоком уровне сейчас.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Встречаются соседи по турнирной таблице. Самарцы уже на протяжении пяти матчей не знают вкуса побед. Ничего не предрасполагает к тому, чтобы эта серия прервалась в игре с «Краснодаром». «Быкам» же через четыре дня играть важнейший поединок в Лиге Европы против греческого ПАОКа. Предположу, что Кононов решит поберечь некоторых лидеров, дав им передохнуть.</p> <p><a href="https:///online/81020" target="_blank"><strong>«Анжи» - «Рубин» - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Рубин» сейчас откровенно буксует. Команда вроде бы неплохо провела поединок с «Краснодаром», но очками так и не разжилась. Плюс клуб из Татарстана лишился Портнягина – лидера атаки, заменить полноценно его пока не получилось.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. Махачкалинцы в прошлом туре с разгромом уехали с «Петровского». Думаю, матч с «Рубином» - отличная возможность реабилитироваться перед своими болельщиками, тем более казанцы сейчас находятся не в лучшей форме. Рискну предположить, что Руслан Агаларов одержит свою первую победу во главе "Анжи".</p> <p><a href="https:///online/81024" target="_blank"><strong>«Кубань» - «Локомотив» - 6:2</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Кубань» будет выступать дома, команде пора набирать очки после не столь удачного старта сезона, а «Локомотив» получил уже две оплеухи – от «Ростова» и от «Амкара». «Железнодорожники» постараются из своего вояжа привезти хотя бы очко.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. «Кубань» выходит из кризиса, но до оптимальных кондиций этой команде еще далеко. «Локомотив» иногда ошибается, но в целом «железнодорожники» показывают отличный уровень футбола, и заслужено в предстоящем матче именно москвичи, несмотря на выезд, идут фаворитами встречи.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1446271791_Промес.JPG" style="width: 720px; height: 480px;" /></p> <p><a href="https:///online/81023" target="_blank"><strong>«Спартак» - «Урал» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 2:1</em>. При поддержке своих болельщиков "Спартак" побежит вперед и сможет набрать три очка. «Урал» же навяжет борьбу столичному клубу, но для победы этого будет маловато. Скажется и отсутствие лидера - полузащитника Александра Ерохина.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. Аленичев должен сделать выводы после вылета из Кубка России от «Кубани» и порадовать зрителей «Открытие-Арены» победой над «Уралом». Красно-белым придется приложить немалые усилия, дабы взять три очка. У «шмелей» же предстоящую встречу из-за травмы пропустит один из лидеров - полузащитник Александр Ерохин.</p> <p><a href="https:///online/81022" target="_blank"><strong>«Амкар» - «Терек» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. За хозяев поля скажется специфическое искусственное поле, которое, вероятно, окажется весьма непривычным для игроков «Терека». Не хочется, чтобы уральцы опускались в зону вылета, так что верю, что они сыграют вничью.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:2</em>. «Терек» уже 3 месяца не проигрывает, а в последних играх в основном побеждает. Не вижу, за счет чего пермяки смогут нанести грозненцам поражение или хотя бы зацепиться за ничью. В последних десяти матчах подопечные Гаджиева одержали только одну победу - дома над «слабенькой» «Мордовией». Также из-за травм «Амкару» в этом матче не смогут помочь ряд ключевых футболистов.</p> <p><a href="https:///online/81019" target="_blank"><strong>«Ростов» - «Динамо» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А.С. </strong><em>Прогноз: 2:1</em>. «Ростов» сейчас хорошо смотрится, а «Динамо» за счет молодости ряда игроков допускает много ошибок, как в поединке со «Спартаком». Подопечные Андрея Кобелева наиграют на один мяч, но мне кажется, что для набора очков этого не хватит.</p> <p><strong>П.З.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. Подопечные Курбана Бердыева в прошлом туре одержали довольно неожиданную победу над «Локомотивом» и, в целом, находятся в хорошей форме. В гости к ним приедет голодное до побед «Динамо». Последний раз бело-голубые выигрывали аж в августе. Матч со «Спартаком» показал, что Андрей Кобелев ведет команду в правильном направлении.</p> <p><strong><u>14-й тур:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 5:4</strong></p> <p><strong><u>Итоговый счет:</u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов – "Бомбардир" — 103:118</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/446182" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 13-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><a href="https:///articles/445585" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 12-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Зенит Урал Дзюба Артем Портнягин Игорь Халк Ерохин Александр Гаджиев Гаджи Слуцкий Леонид Кононов Олег Виллаш-Боаш Андре
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Dgrin29
1446276659
Добрый день господа-экстрасенсы, футбольный эксперт и бог, сегодня распишет тур, естественно не без помощи звезд, погоды и настроения команд. И так...понеслась Россия. Премьер-Лига, 14 тур ЦСКА - Уфа, победа Слуцкого 2-0 Зенит - Мордовия, Питерцы забьют больше 2 и победят 3-0 Крылья Советов - Краснодар, самый не предсказуемый матч, пальцем в звезды, минимальная победа Краснодара 1-2 Анжи - Рубин, нулевая ничья Кубань - Локомотив, Локо не проиграет 0-1/1-1 Спартак М - Урал, Арена окрасится в красные цвета любимой дружины, Аленичев найдет нити короткого паса и великолепно реализует активность форвардов, Победа Спартака 2-0 Амкар-Терек, Полосатые встретят упорное сопротивление, матч получится грубый и не будет скупиться на большое количество нарушений, возможно удаление. Пермяки не проиграют. 2-1/1-1 Ростов-Динамо М, заключительная, и пожалуй, самая интересная встреча с точки зрения накала и разделения территории в таблице. Ростов падет дома, Динамо win 0-2
Ответить
Taps
1446298072
Павел Зорапетян. Прогноз: 2:0 Угадал !
Ответить
vasiok74
1446304515
первый матч отгадал Зорапетян.вторая игра идет пока что не по ихнему сценарию.может Зенит и забьёт,но точно уже не 3 мячя.им бы хоть один забить.
Ответить
gencha
1446309490
ростов-динамо=2-0 и это не обсуждается
Ответить
gencha
1446309858
зоропетян поменяй пожалуйста ставку ростов-динамо -2-0 или братишка пожалеешь об этом
Ответить
Zeff
1446472644
ЦСКА-Уфа- 2:0 многие угадали. Запланированный результат.
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
2
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
12
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
58
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+