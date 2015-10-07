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  • Ионов перейдет в «Спартак». ФИФА отстранила Блаттера. Дайджест событий дня

Ионов перейдет в «Спартак». ФИФА отстранила Блаттера. Дайджест событий дня

<p><em>«Ливерпуль»  готов представить Клоппа. Участие Смольникова и Дзагоева в матче против Молдавии находится под вопросом. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>«Ливерпуль» представит Клоппа в пятницу</strong></span></p> <p>Бывший наставник дортмундской "Боруссии" <strong><a href="https:///coaches/420" target="_blank">Юрген Клопп</a></strong> уже в пятницу может быть представлен в качестве нового главного тренера <a href="https:///teams/liv" target="_blank">"Ливерпуля"</a>. В четверг он проведет финальную стадию переговоров с клубом.</p> <p>Напомним, что в "Ливерпуле" он заменит уволенного Брендана Роджерса.</p> <p><strong><span style="color:#FF8C00">Ионов перейдет в «Спартак» после открытия зимнего трансферного окна</span></strong></p> <p>Полузащитник московского <a href="https:///teams/din" target="_blank">"Динамо"</a><strong><a href="https:///player/5043" target="_blank"> Алексей Ионов</a></strong> зимой должен стать игроком <a href="https:///teams/spa" target="_blank">"Спартака"</a>. Сообщается, что клубы уже достигли договоренности между собой. Футболист должен присоединиться к красно-белым сразу после начала трансферного периода. Сумма, которую "Спартак" должен будет заплатить за переход, не раскрывается.</p> <p>В нынешнем сезоне хавбек провел за "Динамо" 11 матчей, в которых отметился одним мячом и двумя голевыми передачами.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Моуринью получит 37,5 миллионов отступных</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/che" target="_blank">"Челси"</a> <strong><a href="https:///coaches/110" target="_blank">Жозе Моуринью</a></strong> получит 37,5 миллионов евро в виде неустойки, если Роман Абрамович решит досрочно расторгнуть контракт. Действующий договор с клубом рассчитан до 2019 года. По нему Моуринью получает около 11,5 миллионов евро в год.</p> <p>Напомним, что после восьмого тура "Челси" занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Тевес может вернуться в «Ювентус»</strong></span></p> <p>Форвард <a href="https:///teams/bhs" target="_blank">"Бока Хуниорс"</a> <strong><a href="https:///player/5038" target="_blank">Карлос Тевес</a></strong> может вернуться в туринский <a href="https:///teams/juv" target="_blank">"Ювентус"</a>, за который выступал с 2013-го по 2015-й год. Причиной является трехмесячная задержка зарплаты со стороны аргентинского клуба. Это может повлечь за собой разрыв контракта. Еще одним претендентом на игрока называют бразильский "Коринтианс", однако вероятность того, что нападающий вернется в "Юве", расценивается выше.</p> <p>В ходе выступлений за туринцев Тевес забил 50 мячей в 96 играх, дважды выиграв Серию А и дойдя до финала Лиги чемпионов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1444250946_Блаттер.jpg" style="height:404px; width:720px" /></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>ФИФА отстранила Блаттера</strong></span></p> <p>Президент ФИФА <strong>Зепп Блаттер</strong> отстранен от занимаемой должности на 90 дней. Такое решение на сегодняшнем заседании принял комитет по этике этой организации.</p> <p>Отметим, это решение вступит в силу после прохождения обсуждения в следующей инстанции - арбитражной палате комитета по этике.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Смольников сыграет с Молдавией, Дзагоев пока под вопросом</strong></span></p> <p>Полузащитник "Зенита" <strong><a href="https:///player/6986" target="_blank">Игорь Смольников</a></strong> сможет выйти на поле в матче <a href="https:///online/66362" target="_blank">Молдавия - Россия</a>, несмотря на то, что перед вылетом в Кишинев он занимался по индивидуальной программе.</p> <p>Участие в матче полузащитника<strong><a href="https:///player/7263" target="_blank"> Алана Дзагоева</a></strong> и защитника <strong><a href="https:///player/143" target="_blank">Василия Березуцкого</a></strong> до сих пор под вопросом. Решение по ним будет принято в день игры, которая состоится 9 октября.</p> <p><a class="rss-yandex" href="https:///articles/444666" target="_blank"><strong>Что будет делать Слуцкий без Дзагоева?</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Комитет по этике ФИФА решил отстранить Платини</strong></span></p> <p>Комитет по этике ФИФА рекомендует отстранить президента УЕФА <strong>Мишеля Платини</strong> от занимаемой должности. Такое решение было принято сегодня на заседании комиссии, сообщает Die Welt.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Гаджиев может возглавить «Анжи»</strong></span></p> <p>Главный тренер <a href="https:///teams/amk" target="_blank">"Амкара"</a> <strong><a href="https:///coaches/40" target="_blank">Гаджи Гаджиев</a></strong> может снова возглавить <a href="https:///teams/anj" target="_blank">"Анжи"</a>. Руководство махачкалинского клуба рассмотрит его кандидатуру во время зимнего перерыва в Премьер-лиге.</p> <p>До этого тренировать команду будет <strong><a href="https:///coaches/1435" target="_blank">Руслан Агаларов</a></strong>. Если он покажет положительный результат, то может возглавить "Анжи" на постоянной основе.</p>

Россия. Премьер-лига Россия Динамо Спартак Россия Ливерпуль Березуцкий Василий Тевес Карлос Ионов Алексей Смольников Игорь Дзагоев Алан Гаджиев Гаджи Моуринью Жозе Клопп Юрген Блаттер Зепп Платини Мишель
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