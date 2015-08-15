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  • Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 5-й тур РФПЛ

<p><em>«Бомбардир» запустил битву прогнозов, в которой сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В пятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросил выпускающий редактор портала Александр Плеханов.</em></p> <p><a href="https:///online/80948"><strong>«Амкар» - «Анжи» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>Алексей Сафонов.</strong> <em>Прогноз: 0:1</em>. Семин наконец-то одержит первую победу. Команда играет неплохо, но есть полоса невезения. Он такой специалист, который не оставит коллектив в сложной ситуации и найдет решение всех проблем.</p> <p><strong>Александр Плеханов. </strong><em>Прогноз 1:1. </em>До матча с ЦСКА «Амкар» показывал неплохой футбол и добивался результата. «Анжи» же нужно срочно пополнять очковую копилку, иначе команду ждет возвращение в ФНЛ. Хозяева будут фаворитами, но коллектив Семина даст пермякам серьезный бой.</p> <p><a href="https:///online/80949"><strong>«Спартак» - ЦСКА - 1:2</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1.</em> У ЦСКА уже в мыслях Лига чемпионов, надо попасть в групповой этап турнира. Ведь проходишь в следующий этап — пополняешь казну финансами. Плюс впишется или нет Думбия — вопрос. «Спартак» же сейчас на ходу, им важно не отпустить сейчас красно-синих в отрыв: пока разница между ними всего два очка, но если команда Аленичева уступит — разрыв увеличится до пяти.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 1:2. </em>Рискну поставить в дерби на атаку ЦСКА. Даже с приходом Аленичева «Спартак» не решил всех проблем в обороне, а фактор переноса матча не добавит хозяевам положительных эмоций. Акинфеев пропустит первый мяч в сезоне, но армейцы все равно одержат победу.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439456144_339531_1700x1100.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/80947"><strong>«Зенит» - «Краснодар» - 0:2</strong></a></p> <p><strong>А. С. </strong><em>Прогноз: 3:1</em>. «Краснодар» не очень впечатляет в этом сезоне, год назад они выглядели лучше. Плюс у них борьба на два фронта, Лига Европы тоже солидно сил отнимает. Петербургский клуб просто на классе добьется успеха. Команда Виллаш-Боаша уже научена, что нельзя терять очки в противостоянии с конкурентами.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 2:0. </em>«Краснодару» сейчас куда больше необходимо попасть в групповой этап Лиги Европы, чем отдать все силы в матче против «Зенита». Да и сил этих у команды Кононова не так много. Для еще не терявшего очки питерского клуба эта игра не станет большим испытанием.</p> <p><a href="https:///online/80950"><strong>«Кубань» - «Рубин» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. «Кубань» неплохо выглядела в противостоянии с «Краснодаром», упустив победу в самой концовке встречи. Видно, коллектив Дмитрия Хохлова постепенно набирает ход. А «Рубин»... пока они неузнаваемы, если сравнивать с прошлым сезоном. Очень слабо играет защитная линия, да и атака добавляет головной боли тренерскому штабу: пока нет забитых мячей.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 1:1. </em>«Рубин» наконец-то должен забить первый гол в сезоне и набрать хотя бы одно очко. Но для победного результата казанцам предстоит еще много серьезной работы. Закономерная ничья, которая не устроит ни одну из команд.</p> <p><a href="https:///online/80952"><strong>«Локомотив» - «Терек» - 0:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 2:1.</em> Железнодорожники выше «Терека» по классу, да и старт чемпионата им удался. Хорошая атмосфера в коллективе, и у футболистов горят глаза. Такого я не видел со времен Семина.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 1:0. </em>«Локомотив» выдал хороший старт и закрепился в зоне еврокубков. Осечка в матче с еще не знавшим побед «Тереком» подопечным Черевченко не позволительна.</p> <p><a href="https:///online/80953"><strong>«Динамо» - «Урал» - 1:0</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> Прогноз: 2:0. Кобелев гнет свою линию, строя игру постепенно. Специалист работает с теми, кто у него есть, и отъезд полузащитника Матье Вальбуэна не должен сильно сказаться, ставка уже была сделана на молодых исполнителей.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 0:1.</em> Потеря Вальбуэна и постоянные скандалы оставят свой отпечаток на игре динамовцев. Верю в «Урал» Гончаренко, от которого стоит ждать интересного футбола и закономерной гостевой победы.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1439455972_36568.large.jpg" style="height:480px; width:720px" /></p> <p><a href="https:///online/80946"><strong>«Ростов» - «Крылья Советов» - 1:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:0</em>. У Бердыева команды всегда надежно играют в защите, ко двору пришелся Сесар Навас, который добавил надежности обороне. Думаю, что в «Ростове» наконец-то дебютирует Нобоа. Полагаю, что по потенциалу южане способны оказаться в пятерке-шестерке.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 2:0. </em>«Ростов» не потерпел еще ни одного поражения и не должен испытать проблем в игре с «Крыльями». Самарский клуб свою единственную победу одержал еще в первом туре, да и этот результат выглядит скорее приятной случайностью. Рискну поставить на легкие три очка для хозяев.</p> <p><a href="https:///online/80951"><strong>«Мордовия» - «Уфа» - 0:1</strong></a></p> <p><strong>А. С.</strong> <em>Прогноз: 1:1</em>. В обеих командах амбициозные тренеры, примерно одинаковы они и по уровню. Правда, пока не ясно, где они будут играть. Отмечу, что каждому нужны очки, так что тут будет рубка.</p> <p><strong>А. П. </strong><em>Прогноз 1:1. </em>Обе команды обосновались в зоне стыковых матчей, где вполне могут провести весь сезон. Преимуществ ни у одного из соперников я не вижу. Ничья для них не станет катастрофой. </p> <p><u><strong>5-й тур:</strong></u></p> <p><strong>Алексей Сафонов — "Бомбардир" — 2:8</strong></p> <p><strong><u><strong>Итоговый счет:</strong></u></strong></p> <p><strong>Алексей Сафонов - "Бомбардир" - 12:9</strong></p> <p><strong>Правила подсчета очков:</strong></p> <p><em>Точный счет — 4 балла</em></p> <p><em>Точная разность мячей — 3 балла</em></p> <p><em>Точный исход — 2 балла</em></p> <p><a href="https:///articles/?id=438093"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ</strong></a></p>

Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Динамо Анжи Нобоа Кристиан Вальбуэна Матье Навас Сесар Думбия Сейду Гаджиев Гаджи Семин Юрий Гончаренко Виктор Виллаш-Боаш Андре Аленичев Дмитрий Хохлов Дмитрий Черевченко Игорь
Комментарии (10)
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DSmoto
1439542457
Амкар вынесет Анжи, а Кубань Рубин, и в последнем поставил бы на Уфу скорее, а в остальном корректно ...
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Spark333
1439547011
ЦСКА вынесет спам!!!
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Aleks KS
1439547520
Крылья одержат победу,верю !!!
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vgarakh
1439550558
Жаль Крылья, они попадут.
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Messi__
1439564757
Амкар - Анжи 0:0 Спартак - ЦСКА 1:2 Зенит - Краснодар 4:1 Кубань - Рубин 1:0 Локомотив - Терек 1:0 Динамо - Урал 3:2 Ростов - Крылья Советов 0:0 Мордовия - Уфа 1:1
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lokomotiv2001
1439565392
Амкар Анжи 0 1 Спартак ЦСКА 1 1 Зенит Краснодар 2 0 Кубань Рубин 0 1 Локомотив Терек 2 0 Динамо Урал 1 1 Ростов Крылья Советов 2 1 Мордовия Уфа 0 0
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Diray
1439584001
У Александра Плеханова пока что 2 из 2. Молодец.
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Vector
1439623838
Чего-то тут не весело...
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nice
1439629329
Если Плеханов и дальше так пойдет можно закрывать РФПЛ. Какой смысл в миллиардных тратах если Плеханов будет перед каждым туром давать свой прогноз а в конце сезона определит чемпиона. Это же сколько же футболистов и футбольных менагеров смогут наконец то вернуться к станкам и фермам.
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ыенпзпнка
1439748921
Футбольные прогнозы на b e t 2 b e t . r u
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