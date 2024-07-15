Ван дер Ваарт жестко раскритиковал звезду сборной Англии: «За 100 миллионов евро надо уметь пасовать вперед»

Экс-футболист сборной Нидерландов Рафаэл ван дер Ваарт поделился мнением об игре полузащитника сборной Англии Деклана Райса.

«За Деклана Райса заплатили 100 миллионов евро! А что он такого делает на поле? Он просто получает мяч и пасует его обратно Джону Стоунзу. Если ты стоишь 100 миллионов, то надо хотя бы уметь пасовать вперед», – заявил Ван дер Ваарт.

25-летний англичанин Деклан Райс, играющий на позиции опорного хавбека, был выкуплен «Арсеналом» у «Вест Хэма» за 116 миллионов евро.

В майке лондонского коллектива футболист провел 51 игру. Хавбеку удалось записать в актив 7 голов и 10 голевых передач.

На Евро-2024 тренерский штаб сборной Англии доверил Деклану место в основе. Он поучаствовал во всех 7 поединках турнира, отдав 1 ассист.

Всего в активе Райса 58 матчей за сборную Англии, в которых игрок сумел забить 3 гола и отдать 1 результативную передачу.

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