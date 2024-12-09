Ван дер Ваарт пошутил о пенисе Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт признался, что Криштиану Роналду отправил ему фото пениса.
- Ранее нидерландский футболист заявлял, что никогда не видел половой орган португальца, поскольку тот всех приходил на тренировки «Реала» раньше всех, а уходил – позже.
- Ван дер Ваарт и Роналду играли вместе за «Реал» в сезоне-2009/10.
«Просто хотел в хорошем смысле отметить, что он всегда был в раздевалке первым, а уходил последним. Я сказал, что никогда не видел его пипиську, но с тех пор он прислал мне дикпик, так что теперь я знаю, как она выглядит», – сказал ван дер Ваарт.
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