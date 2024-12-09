Ван дер Ваарт пошутил о пенисе Роналду

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт признался, что Криштиану Роналду отправил ему фото пениса.

Ранее нидерландский футболист заявлял, что никогда не видел половой орган португальца, поскольку тот всех приходил на тренировки «Реала» раньше всех, а уходил – позже.

Ван дер Ваарт и Роналду играли вместе за «Реал» в сезоне-2009/10.

«Просто хотел в хорошем смысле отметить, что он всегда был в раздевалке первым, а уходил последним. Я сказал, что никогда не видел его пипиську, но с тех пор он прислал мне дикпик, так что теперь я знаю, как она выглядит», – сказал ван дер Ваарт.

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