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    Ван дер Ваарт пошутил о пенисе Роналду

    Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт признался, что Криштиану Роналду отправил ему фото пениса.

    • Ранее нидерландский футболист заявлял, что никогда не видел половой орган португальца, поскольку тот всех приходил на тренировки «Реала» раньше всех, а уходил – позже.
    • Ван дер Ваарт и Роналду играли вместе за «Реал» в сезоне-2009/10.

    «Просто хотел в хорошем смысле отметить, что он всегда был в раздевалке первым, а уходил последним. Я сказал, что никогда не видел его пипиську, но с тех пор он прислал мне дикпик, так что теперь я знаю, как она выглядит», – сказал ван дер Ваарт.

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    Источник: Voetbalprimeur

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    09.12.2024 13:47
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    Комментарии (4)
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    FRZZ
    1733747847
    Что-то не совсем здоровый интерес у Ван Дер Ваарта к пенису Роналду.))
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