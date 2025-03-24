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  • Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Сегодня, 11:45
1

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на критику экс-полузащитника национальной команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта.

В ответном матче команд в 1/4 финала Лиги наций действующий футболист отрпздновал гол в дополнительное время, немного приспустив шорты.

«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», – написал Ямаль на своей странице в социальной сети.

  • После первой игры ван дер Варт критиковал футболиста «Барселоны», в том числе за приспущенные шорты.
  • Испания вышла в полуфинал турнира по итогам ответного матча с Нидерландами (3:3, по пенальти 5:4). Первая игра закончилась ничьей 2:2.

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Источник: «Бомбардир»
Лига наций Барселона Нидерланды Испания ван дер Ваарт Рафаэль Ямаль Ламин
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Комментарии (1)
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FWSPM
1742811450
похоже это какой то намек
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