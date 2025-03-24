Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на критику экс-полузащитника национальной команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта.

В ответном матче команд в 1/4 финала Лиги наций действующий футболист отрпздновал гол в дополнительное время, немного приспустив шорты.

«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», – написал Ямаль на своей странице в социальной сети.