Ямаль приспустил шорты после гола Нидерландам и ответил на критику ван дер Варта

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль отреагировал на критику экс-полузащитника национальной команды Нидерландов Рафаэля ван дер Варта.
В ответном матче команд в 1/4 финала Лиги наций действующий футболист отрпздновал гол в дополнительное время, немного приспустив шорты.
«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», – написал Ямаль на своей странице в социальной сети.
- После первой игры ван дер Варт критиковал футболиста «Барселоны», в том числе за приспущенные шорты.
- Испания вышла в полуфинал турнира по итогам ответного матча с Нидерландами (3:3, по пенальти 5:4). Первая игра закончилась ничьей 2:2.
Источник: «Бомбардир»