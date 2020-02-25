Ван дер Ваарт – о произношении Орловым его фамилии: «Не так уж и плохо»

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал ляпы комментатора Геннадия Орлова в матче Россия – Нидерланды (3:1) в 2008 году.

Голландцу показали видео, на котором Орлов неправильно произносит его фамилию.

«Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе», – сказал ван дер Варт.

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