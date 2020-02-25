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  • Ван дер Ваарт – о произношении Орловым его фамилии: «Не так уж и плохо»

Ван дер Ваарт – о произношении Орловым его фамилии: «Не так уж и плохо»

25 февраля 2020, 14:22
5

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал ляпы комментатора Геннадия Орлова в матче РоссияНидерланды (3:1) в 2008 году.

Голландцу показали видео, на котором Орлов неправильно произносит его фамилию.

«Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе», – сказал ван дер Варт.

Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»

Источник: «Чемпионат»
Россия Нидерланды Россия ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (5)
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AZ
1582630086
Гену никто не переплюнет в ляпах)
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acor94
1582644030
Чуваки, он же сказал как его правильно называть, почему ошибка в заголовке? И в одном месте написано Ваарт, в другом Варт. Чему верить?
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Plyash
1582654946
Геня свою фамилию правильно произнести не может.
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BlackMurder
1582655233
Кейт, кайт, куйт, кёйт это все фразы Орлова в игрока сборной Голландии Дирка) он каждый матч говорил по разному
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Черкизовский Кот
1582662034
Когда-то Зенит хотел приобрести Алдервейрелда, но не получилось. Сколько же это сэкономило нервов Орлову!!!
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