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    Ван дер Ваарт – о произношении Орловым его фамилии: «Не так уж и плохо»

    Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт прокомментировал ляпы комментатора Геннадия Орлова в матче РоссияНидерланды (3:1) в 2008 году.

    Голландцу показали видео, на котором Орлов неправильно произносит его фамилию.

    «Не так уж и плохо, с моей фамилией это случается постоянно. Меня зовут Рафаэль фан дер Фаарт, но в Англии постоянно говорили «фан де Ферт», а в Испании «ван де Ват». Но меня это не беспокоит, понимаю, что в разных языках любое имя может звучать иначе», – сказал ван дер Варт.

    Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1396

      AZ 1 час назад

      Гену никто не переплюнет в ляпах)

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