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  • Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»

Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»

25 февраля 2020, 12:42
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Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о своем общении с форвардом Романом Павлюченко.

«Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень веселый. Еще и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он все время ездил на белом «ламборгини», даже когда шел снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «Пуууф». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Веселый мужик. Ездил ли с ним? Нет-нет! Он ездил как сумасшедший», – сказал ван дер Ваарт.

  • Ван дер Ваарт выступал за лондонский клуб с 2010 по 2012-й год.
  • Павлюченко играл за «шпор» в 2008-2012 годах.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Павлюченко Роман ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (3)
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Рома лучше бы по полю футбольному гонял как сумасшедший.
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