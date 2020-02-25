Ван дер Ваарт: «Павлюченко – шикарный парень. Он ездил как сумасшедший, даже когда шел снег»

Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о своем общении с форвардом Романом Павлюченко.

«Играл с Павлюченко в «Тоттенхэм Хотспур», и он шикарный парень, очень веселый. Еще и игрок потрясающий. Было очень здорово с ним играть, у нас с ним была хорошая связь. Правда, единственным, что он смог сказать мне при первой встрече, была фраза: «Доброе утро». Хотя на тот момент Рома уже несколько лет играл в Англии, ха-ха.

Помню, он все время ездил на белом «ламборгини», даже когда шел снег. В Лондоне в принципе сложно передвигаться в снежную погоду, а он садился и ехал: «Пуууф». Похоже, русские что-то знают о том, как нужно гонять по снегу. Веселый мужик. Ездил ли с ним? Нет-нет! Он ездил как сумасшедший», – сказал ван дер Ваарт.