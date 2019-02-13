Ван дер Ваарт: «Каждой команде нужен такой игрок, как Иско. Не понимаю, почему он не играет в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказал мнение по поводу отсутствия игрового времени у полузащитника мадридцев Иско.

Ранее сообщалось, что испанец имеет лишний вес и у него разногласия с главным тренером команды Сантьяго Солари. Сегодня появилась информация, что 26-летний футболист соврал тренерскому штабу, что у него травма спины, чтобы не играть против «Атлетико» в Примере и «Аякса» в Лиге чемпионов.

«Он напоминает мне меня: не слишком большой и очень техничный. Каждой команде нужен такой игрок, как Иско. Я не понимаю, почему он не играет в «Реале». Я его большой сторонник», – сказал ван дер Ваарт.