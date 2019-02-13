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    Ван дер Ваарт: «Каждой команде нужен такой игрок, как Иско. Не понимаю, почему он не играет в «Реале»

    Бывший полузащитник «Реала» Рафаэль ван дер Ваарт высказал мнение по поводу отсутствия игрового времени у полузащитника мадридцев Иско.

    Ранее сообщалось, что испанец имеет лишний вес и у него разногласия с главным тренером команды Сантьяго Солари. Сегодня появилась информация, что 26-летний футболист соврал тренерскому штабу, что у него травма спины, чтобы не играть против «Атлетико» в Примере и «Аякса» в Лиге чемпионов.

    «Он напоминает мне меня: не слишком большой и очень техничный. Каждой команде нужен такой игрок, как Иско. Я не понимаю, почему он не играет в «Реале». Я его большой сторонник», – сказал ван дер Ваарт.

    • В этом сезоне Иско провел за «Реал» 25 матчей, записав на свой счет четыре гола и одну результативную передачу.
    • Контракт хавбека с мадридцами рассчитан до 2022 года.

    Источник: Marca

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    13.02.2019 18:27
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