Okdiario: Иско соврал о травме спины, чтобы не играть против «Атлетико» и «Аякса»

Полузащитник «Реала» Иско выдумал историю о травме спины, чтобы получить отдых во время матча Примеры с «Атлетико» (3:1) и встречей с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По информации Okdiario, испанец знал, что все равно не выйдет на поле в этих играх, поэтому намеренно заявил тренерскому штабу о якобы возникших болях в спине.

При этом на официальном сайте мадридцев действительно появилась информация, что у футболиста острые боли в шее и спине.

Партнеры Иско знают о его хитрости, и теперь игроки основного состава злятся на него намного больше, чем несколько недель назад. Ходят слухи, что хавбек ленится на тренировках, а в раздевалке «Реала» поговаривают, что он не в форме и с избыточным весом.