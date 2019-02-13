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    Okdiario: Иско соврал о травме спины, чтобы не играть против «Атлетико» и «Аякса»

    Полузащитник «Реала» Иско выдумал историю о травме спины, чтобы получить отдых во время матча Примеры с «Атлетико» (3:1) и встречей с «Аяксом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    По информации Okdiario, испанец знал, что все равно не выйдет на поле в этих играх, поэтому намеренно заявил тренерскому штабу о якобы возникших болях в спине.

    При этом на официальном сайте мадридцев действительно появилась информация, что у футболиста острые боли в шее и спине.

    Партнеры Иско знают о его хитрости, и теперь игроки основного состава злятся на него намного больше, чем несколько недель назад. Ходят слухи, что хавбек ленится на тренировках, а в раздевалке «Реала» поговаривают, что он не в форме и с избыточным весом.

    • В этом сезоне полузащитник провел за мадридскую команду 25 матчей, отметившись четырьмя голами и тремя результативными передачами.
    • Контракт Иско с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

    Источник: Okdiario

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    13.02.2019 16:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 13 февраля 2019, 18:27

      Иско пора валить в другой клуб, пока окончательно не деградировал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 13 февраля 2019, 18:23

      инфа то какая-то , про симуляцию болей в спине диагноз установили(наверное по фото) , а про вес что типо футболистов на весы не ставят каждый день????

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 13 февраля 2019, 18:06

      Если это соответствует действительности, то при таком отношении, далёком от профессионального, он и в другом клубе будет банку полировать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 13 февраля 2019, 16:57

      РедИско.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12346

      DeStar 13 февраля 2019, 16:38

      Что это за источник такой. что разговорился, и о иско и о коутиньо

      1
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