У Иско диагностированы острые боли в шее и спине

Спортсмену в таком возрасте рано подобные болячки иметь. Но придётся врачам поработать с данным недугом у Иско.
Полузащитник «Реала» Иско прошел медицинский осмотр.
Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у игрока диагностированы цервикалгия (острые боли в шее) и дорсалгия (боли в спине). Сроки восстановления 26-летнего испанца не уточняются.
Иско пропустил предыдущий матч «Реала» против «Атлетико» (3:1).
- Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть «Реал».
- В этом сезоне Иско провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
- Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.