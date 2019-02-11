У Иско диагностированы острые боли в шее и спине

Полузащитник «Реала» Иско прошел медицинский осмотр.

Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у игрока диагностированы цервикалгия (острые боли в шее) и дорсалгия (боли в спине). Сроки восстановления 26-летнего испанца не уточняются.

Иско пропустил предыдущий матч «Реала» против «Атлетико» (3:1).