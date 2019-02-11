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    У Иско диагностированы острые боли в шее и спине

    Полузащитник «Реала» Иско прошел медицинский осмотр.

    Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, у игрока диагностированы цервикалгия (острые боли в шее) и дорсалгия (боли в спине). Сроки восстановления 26-летнего испанца не уточняются.

    Иско пропустил предыдущий матч «Реала» против «Атлетико» (3:1).

    • Ранее сообщалось, что хавбек может покинуть «Реал».
    • В этом сезоне Иско провел 15 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
    • Его контракт с мадридцами рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Официальный сайт «Реала»

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    11.02.2019 11:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 февраля 2019, 16:27

      Спортсмену в таком возрасте рано подобные болячки иметь. Но придётся врачам поработать с данным недугом у Иско.

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    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 11 февраля 2019, 13:19

      Переходи в Барсу, подходишь под их стиль

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