Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ван дер Ваарт: «Люди в Голландии любят Слуцкого»

    Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».

    «Слуцкий – веселый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты», – сказал ван дер Ваарт.

    • 47-летний Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
    • Под руководством российского специалиста команда набрала 36 очков в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.

    Источник: Rusfootball

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 08:50
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 15:13

      От этой команды не стоит ждать какого то сверх результата.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +546

      Nayturs 25 февраля 2019, 11:49

      Первый сезон это не показатель, нужно посмотреть что сможет сделать Слуцкий во втором и тогда уже делать выводы

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 25 февраля 2019, 10:22

      где поймают.там и любят...

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 25 февраля 2019, 09:09

      По-моему, результаты вполне типичны для Витесса.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1369

      Hoahin > Cromathaar 25 февраля 2019, 10:14

      Я тоже не понимаю откуда все ждут от Слуцкого и Витесса в частности какого-то прорыва, клуб все последнее десятилетие на 4-6 местах находится, а от Слуцкого требуют каких-то сверхрезультатов... Нужно понимать что Витессу очень сложно бороться за медали.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11