Ван дер Ваарт: «Люди в Голландии любят Слуцкого»

От этой команды не стоит ждать какого то сверх результата.
Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».
«Слуцкий – веселый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты», – сказал ван дер Ваарт.
- 47-летний Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года.
- Под руководством российского специалиста команда набрала 36 очков в 23 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Эредивизие.