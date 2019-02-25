Ван дер Ваарт: «Люди в Голландии любят Слуцкого»

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о работе Леонида Слуцкого на посту главного тренера «Витесса».

«Слуцкий – веселый парень. Он любит шутить. Люди в Голландии любят его. Приятно наблюдать за его работой, несмотря на то, что команда показывает не лучшие результаты», – сказал ван дер Ваарт.