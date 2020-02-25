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  • Ван дер Ваарт – о Кейне: «Я сказал: «Какое же говно этот парень». Теперь он лучший форвард мира»

Ван дер Ваарт – о Кейне: «Я сказал: «Какое же говно этот парень». Теперь он лучший форвард мира»

25 февраля 2020, 11:34
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Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о первой тренировке Гарри Кейна с основным составом лондонского клуба.

«Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание – головой.

Я подошел к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень».

А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе», – сказал ван дер Ваарт.

  • Кейн начал тренироваться с основным составом в 2010 году.
  • Ван дер Ваарт выступал за лондонский клуб с 2010 по 2012-й год.

Источник: «Чемпионат»
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм ван дер Ваарт Рафаэль Кейн Гарри
Комментарии (1)
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AZ
1582620975
Без него ТТХ играет лучше, чем с ним... Вот вам и лучший нападающий в мире...
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