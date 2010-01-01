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    Ван дер Ваарт – о Кейне: «Я сказал: «Какое же говно этот парень». Теперь он лучший форвард мира»

    Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о первой тренировке Гарри Кейна с основным составом лондонского клуба.

    «Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание – головой.

    Я подошел к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень».

    А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе.

    • Кейн начал тренироваться с основным составом в 2010 году.
    • Ван дер Ваарт выступал за лондонский клуб с 2010 по 2012-й год.

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1396

      AZ 30 минут назад

      Без него ТТХ играет лучше, чем с ним... Вот вам и лучший нападающий в мире...

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