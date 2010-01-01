Ван дер Ваарт – о Кейне: «Я сказал: «Какое же говно этот парень». Теперь он лучший форвард мира»

Без него ТТХ играет лучше, чем с ним... Вот вам и лучший нападающий в мире...
Экс-полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Ваарт рассказал о первой тренировке Гарри Кейна с основным составом лондонского клуба.
«Помню первую тренировку Кейна, ему тогда было 18-19 лет. Каждое второе касание – головой.
Я подошел к нашему вратарю Гомесу и сказал: «Какое же говно этот парень».
А теперь посмотрите, Кейн – лучший нападающий в мире. Эта история говорит только о том, что я ничего не понимаю в футболе.
- Кейн начал тренироваться с основным составом в 2010 году.
- Ван дер Ваарт выступал за лондонский клуб с 2010 по 2012-й год.