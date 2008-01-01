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    Ван дер Ваарт – о поражении Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»

    Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче Евро-2008, в котором национальная команда России обыграла голландцев.

    «Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра – против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.

    Помню ту ночь: было 40 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В еe составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещe и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

    Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас. Нам также повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд», – сказал ван дер Ваарт.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2097

      Давид59 37 минут назад

      Помню ту игру. Удивило, что Голландия в той игре совсем не прессинговала. Дала нашим свободно принимать мяч по всему полю. Аршавин был хорош, но команда играла с огромной самоотдачей и это решило многое. А вот испанцы душили по всему полю, не давали вздохнуть свободно.

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      Рейтинг: +13477

      bset 42 минуты назад

      Ахахаха. Вот это вспомнили. Вы звезд зовете, чтобы себя потешить былыми заслугами? Прям как Спартак "А вот в 90-е мы...". Забыли, перевернули страницу и идем дальше становиться лучше. Нет, зацепились за один год и все. Ладно, до ЧМ-2010, ладно, до ЧЕ-2012, но 12 лет уже прошло!

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