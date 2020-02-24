Ван дер Ваарт – о поражении Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче Евро-2008, в котором национальная команда России обыграла голландцев.

«Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра – против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.

Помню ту ночь: было 40 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В еe составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещe и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас. Нам также повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд», – сказал ван дер Ваарт.