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  • Ван дер Ваарт – о поражении Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»

Ван дер Ваарт – о поражении Нидерландов от России в 1/4 финала Евро-2008: «Аршавин сыграл как Месси»

24 февраля 2020, 21:48
17

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился воспоминаниями о четвертьфинальном матче Евро-2008, в котором национальная команда России обыграла голландцев.

«Этот матч нас очень разочаровал. На групповом этапе мы, вероятно, играли в наш лучший футбол. Разгромили Италию и Францию, обыграли Румынию. У нас была всего одна плохая игра – против России. И русские были в ней очень хороши. Иногда требуется немного удачи, чтобы попасть в следующий раунд.

Помню ту ночь: было 40 градусов, мы отыгрались в самом конце, и начался овертайм. Но сборная России была как молния: они были лучше готовы и победили. В еe составе играл Аршавин, тогда он был главным на поле. Он сыграл как Месси, был очень быстр, плюс ко всему у него ещe и остались силы на дополнительное время. Помню, как он сделал голевую передачу в овертайме, это было нечто особенное.

Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас. Нам также повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день. Бразильцы были намного лучше первые 50 минут, и нам повезло, что уступали лишь 0:1. А потом Снейдер забил головой. Головой! Он мне ростом по пояс, ха-ха. До этого, наверное, никогда так не забивал. Такие маленькие детали и решают, кто проходит в следующий раунд», – сказал ван дер Ваарт.

Источник: «Чемпионат»
Европа Россия Нидерланды Аршавин Андрей ван дер Ваарт Рафаэль
Комментарии (17)
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bset
1582570649
Ахахаха. Вот это вспомнили. Вы звезд зовете, чтобы себя потешить былыми заслугами? Прям как Спартак "А вот в 90-е мы...". Забыли, перевернули страницу и идем дальше становиться лучше. Нет, зацепились за один год и все. Ладно, до ЧМ-2010, ладно, до ЧЕ-2012, но 12 лет уже прошло!
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Давид59
1582570974
Помню ту игру. Удивило, что Голландия в той игре совсем не прессинговала. Дала нашим свободно принимать мяч по всему полю. Аршавин был хорош, но команда играла с огромной самоотдачей и это решило многое. А вот испанцы душили по всему полю, не давали вздохнуть свободно.
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Plyash
1582576070
Да,Аршавин был очень хорош на ЧЕ-18.Умница.
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СССР 1985
1582582280
Абсолютно верно, с Бразилией было чистое везение. А вот в 2008 наши парни просто уничтожили Голландию по всем статьям! "Там мы эту Голландию укатали в асфальт, играя в футбол. Мы ее прессингом задавали". И да, Шава - просто фантастичен был!
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Vovka_v14
1582611336
В тот день даже Колодин играл как никогда
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Don_Barzini
1582611468
Приятно слышать...) Было дело...))
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zigbert
1582643276
Бесспорно игроки были хорошие. Но главная заслуга принадлежит Хиддинку,подготовившему эту команду.
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