Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рафаэль ван дер Ваарт - статистика

    Полузащитник
    Имя Рафаэль
    Фамилия ван дер Ваарт
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Хемскерк
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 февраля 1983 (40 лет)
    Рост 176
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мидтьюлланд 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 73' -90' Османлыспор (Анкара) 2:0 Мидтьюлланд (Хернинг)
    • Читайте нас: 
    11