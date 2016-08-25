Статистика по турнирам

Дания. Плей-офф 2016/2017 Дания. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Испания. Примера 2015/2016 Германия. Бундеслига 2014/2015 Германия. Бундеслига 2013/2014 Англия. Премьер-Лига 2012/2013 Германия. Бундеслига 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Англия. Кубок 2011/2012 Англия. Премьер-Лига 2011/2012 Англия. Кубок 2010/2011 Англия. Премьер-Лига 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Чемпионат мира 2010 Испания. Кубок 2009/2010 Испания. Примера 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Испании 2008 Товарищеские матчи 2008 Чемпионат Европы 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008 Кубок УЕФА 2007/2008