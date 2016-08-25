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Рафаэль ван дер Ваарт
Статистика
Рафаэль ван дер Ваарт - статистика
Завершил карьеру
11 февраля 1983 (43), Хемскерк
#8 | Полузащитник
176 см | 74 кг
Нидерланды
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Мидтьюлланд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Османлыспор
2 : 0
25.08.2016
Мидтьюлланд
73' - 90'
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