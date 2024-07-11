Ван дер Варт раскритиковал сборную Англии: «Что за дерьмовая команда»

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт жестко раскритиковал Англию за игру в полуфинальном поединке Евро-2024 против голландской команды (2:1).
«Англичане меня просто довели. Что за дерьмовая команда. Постепенно их игра немного изменилась, но на самом деле они больше ничего не хотели делать на поле. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.
Я думаю, это действительно невероятно, когда смотришь второй тайм полуфинала такого турнира – и видишь эту паршивую команду... На поле футболисты такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение лишь получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие», – ответил ван дер Варт.
- Англия Гарета Саутгейта пробилась в финал Евро-2024.
- Англичанам удалось переиграть Нидерланды. Решающий гол английская дружина сумела забить в самой концовке. Героем поединка стал 28-летний центрфорвард Олли Уоткинс. Также голом отметился Гарри Кейн. Он реализовал пенальти.
- Всего в активе Англии 4 победы и 2 ничьих. За 6 игр команда забила 7 голов и пропустила 4 раза. Многие эксперты часто критикуют коллектив Гарета Саутгейта за скучную и осторожную игру.
- При этом специалист снова вывел англичан в финал континентального первенства. На Евро-2020 английская сборная в решающем поединке за трофей проиграла Италии Роберто Манчини (1:1 2-3 пен.). Англичане в своей истории еще ни разу не выигрывали Евро.
Источник: Voetbal Primeur