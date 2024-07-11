Ван дер Варт раскритиковал сборную Англии: «Что за дерьмовая команда»

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт жестко раскритиковал Англию за игру в полуфинальном поединке Евро-2024 против голландской команды (2:1).

«Англичане меня просто довели. Что за дерьмовая команда. Постепенно их игра немного изменилась, но на самом деле они больше ничего не хотели делать на поле. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно, когда смотришь второй тайм полуфинала такого турнира – и видишь эту паршивую команду... На поле футболисты такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение лишь получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие», – ответил ван дер Варт.