Ван дер Ваарт: «Месси и Роналду лучше ван Дейка»

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком мира.

«Месси и Роналду – лучшие. Они превосходят ван Дейка, хотя он особенный футболист. Впрочем, нельзя сравнивать защитников и нападающих», – сказал ван дер Ваарт.