Ван дер Ваарт: «Месси и Роналду лучше ван Дейка»

С Кличко чтоль общался? Роналду лучше васи березуцкого, хотя нельзя сравнивать человека играющего за юве в нападении и бывшим защитником цска) ныне пенсионером
Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком мира.
«Месси и Роналду – лучшие. Они превосходят ван Дейка, хотя он особенный футболист. Впрочем, нельзя сравнивать защитников и нападающих», – сказал ван дер Ваарт.
- Ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.
- Роналду, ван Дейк и Месси – претенденты на награду The Best от ФИФА.
- Голландец в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а португалец и аргентинец Серию А и Примеру соответственно.