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    Ван дер Ваарт: «Месси и Роналду лучше ван Дейка»

    Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о том, кто сейчас является лучшим игроком мира.

    «Месси и Роналду – лучшие. Они превосходят ван Дейка, хотя он особенный футболист. Впрочем, нельзя сравнивать защитников и нападающих», – сказал ван дер Ваарт.

    • Ван Дейк признан лучшим игроком сезона-2018/19 по версии УЕФА.
    • Роналду, ван Дейк и Месси – претенденты на награду The Best от ФИФА.
    • Голландец в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, а португалец и аргентинец Серию А и Примеру соответственно.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2005

      BlackMurder 1 минуту назад

      С Кличко чтоль общался? Роналду лучше васи березуцкого, хотя нельзя сравнивать человека играющего за юве в нападении и бывшим защитником цска) ныне пенсионером

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8230

      Cules2013 55 минут назад

      какая глубокая мысль

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